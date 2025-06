米芝蓮一星法國菜新主廚上任！黑松露番茄酸種麵包、魚子醬牛肉他他、杏脯鴨配小麥粒，細緻難忘的美味

AMAEBI WITH CITRUS FLAN AND ZUCCHINI – 品嘗菜單的第三道菜是一款加入了甜蝦、柑橘和意大利黃瓜炮製的柑橘茶碗蒸,甜蝦有生有熟,配埋其他的食材同吃,無論味道和口感層次都十分豐富。

FOIE GRAS WITH PLUM AND EISWEIN – 回到品嘗餐單的第二道菜,鴨肝切成長身幼條形狀,上面是帶點酒香的布冧冰酒凍,旁邊還有小巧的開心果卷,坊間有不少鴨肝凍菜式都偏向膩滯,這裏的平衡來得剛剛好,太美妙。

FRUIT TOMATO WITH BLACK TRUFFLE AND SOURDOUGH(HK$408) – 之後是一道擺盤超美的單點菜式,最初以為碟上的黑色方格和圓點是碟的圖案,後來才知道是廚師團隊好細心地把黑松露弄成一個又一個不同形狀的松露片,再整齊地排列在碟子之上,之後注入番茄果凍,吃時把酸種多士蘸起來吃,真心滋味;另外小碗裏面的番茄配黑松露都鮮味到一個點,一道能同時滿足口腹之慾和視覺享受的菜式。

FLUKE WITH BERGAMOT AND BLACK LIME – 第一道菜來了一款以鰈魚炮製的菜式,加入佛手柑和乾檸檬吊起了魚肉的鮮味,味道清新討喜。