中環法國餐廳摘米芝蓮三星！名物赤海膽龍蝦椰菜花蓉、自家製啤酒醋日本和牛、鵝肝珍寶珠，難忘的星級滋味

最近來到剛剛於今年拿下米芝蓮三星及蟬聯綠星殊榮的Amber享用廚藝總監Richard Ekkebus和廚師團隊特別為這個值得大事慶祝的時刻而推出的全新4道菜午市菜單Savor the Flavor，更加以超值的定價回饋大家，只需HK$3,104（已包加一），已經可以享用兩人份的午餐，價錢還包括侍酒師特別挑選的Old World Wine半支，向來是Amber粉絲的我當然要多多支持，一切來得太期待。

一步踏進餐廳，是一如往常的優雅，假如純粹以用餐氣氛作主導，我會更喜歡午餐時段的Amber，一絲絲自然光從窗外滲入，跟擁有高樓底的用餐空間完美融合，感覺情調滿滿。

安坐好後，來了幾款餐前小吃，Asparagus Velouté – 先來品嘗味道清新，加入了蝦油提香的白蘆筍湯；Prawn and Asparagus Tartlets – 之後再試鮮味滿載，加了白蘆筍蓉的蝦肉小撻；Foie Gras Lollipops – 最後再一口吃下餐廳名物鵝肝珍寶珠，不得不提崇尚環保概念的Amber在挑選鵝肝時會特別搜尋一些以人道方式飼養的農場，讓客人享用得更加安心。

Alaskan King Crab – 前菜有三款選擇，我們兩個人正好挑選兩款一同分享，阿拉斯加帝王蟹用上一片薄薄的淡紅色番茄脆片遮蓋，吃時弄碎脆片，跟下面的蟹肉拌勻，每一口都是鮮味。

Aka Uni （另加HK$498） – 來到Amber當然不能錯過百吃不厭的餐廳名物赤海膽龍蝦椰菜花蓉，用貝殼匙羹由頂至底潷下去，把魚子醬、赤海膽、龍蝦啫喱和椰菜花蓉一同塗抹在海苔脆片上面，一口吃下，滋味難忘。

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