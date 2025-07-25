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「世」界味覺之旅
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25/07/2025

中環新派韓國料理！法式人蔘雞、醬油蝦配番茄清湯、生牛肉他他紫菜撻，星級主廚以美食分享快樂！

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近到訪了中環剛剛開業不久，主打現代韓國料理的SOL Restaurant享用晚餐，餐廳位處於同樣是剛剛於7月15日正式開幕的Solstice Culinary Space裡面，SCS是一個集創新、教育與文化多樣性於一體的全新多元概念空間，設施分別有研習廚藝的Solstice Cooking Studio、細味現代精緻韓菜的SOL Restaurant 及一間擁有東南亞風味的休閒餐廳 Uncle Quek，三個性質不同卻又匯聚了互相關聯的概念，讓到訪的客人體驗一段包括探索、文化傳承與味覺享受的旅程。

 

 

　　SOL Restaurant由Chef Kim金官柱與Chef Kylie梁可人一同主理，Chef Kim擁有超過八年的餐飲經驗，曾經於米芝蓮三星餐廳Odette接受多年法式烹飪訓練，及後僅僅花了兩年時間便晉升為米芝蓮一星餐廳L’Amant Secret的總廚一職，可見實力非凡。Chef Kylie曾經於米芝蓮三星餐廳Alléno Paris au Pavillon Ledoyen和米芝蓮二星及綠星餐廳David Toutain鍛鍊廚功，2018年於新加坡米芝蓮一星餐廳Alma出任糕點副主廚，於2020年回到韓國，加入了首爾米芝蓮二星餐廳（現為三星）Mingles，在主廚Mingoo Kang的指導下成為了糕點二廚，之後來到香港加入Hansik Goo擔任副主廚，如今與Chef Kim携手，一個主打料理部分，一個擅長製作甜點，務求為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

 

 

　　SOL Restaurant有兩個菜單選擇，Regular Menu每位HK$888，Premium Menu每位HK$1,088，分別是尊享菜單多了鮑魚菜式和主菜可以不用加錢便可品嚐人蔘雞，一場來到當然要吃全面一些，所以我們都點了Premium Menu享用。

 

 

　　安坐好後先來一口清新的葡萄酒Domaine Mee Godard 2021喚醒味蕾，為之後的美食做好準備。

 

 

　　GWANG EO – 先來三款餐前小吃，賣相精緻的韓國比目魚小金盞靈感源自主廚Chef Kim童年對韓國傳統配菜（Banchan）的回憶，加入法式烹調方式把韓國常見的比目魚刺身做成小撻，一口吃下，除了比目魚的鮮香還能吃到陣陣蘋果和芹菜的味道，清新又開胃。

 

 

　　YUK HOE – 另一款餐前小吃是韓式生牛肉他他紫菜撻，Chef Kim巧妙地把牛肉他他放入紫菜撻裡面，再配上香濃的煙燻牛骨髓奶油，讓味道層次豐富起來。

 

 

　　GAJI NAMUL – 最後一款餐前小吃是茄子小菜，同樣以小撻形式呈現，茄子以醬油調味，之後放在大醬雞肝慕斯撻上面，再配上醃製紫蘇葉，簡單地討人喜歡。

 

 

下頁看更多美食！

 

 

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