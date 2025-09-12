味遊曼谷！米芝蓮大師掌廚高級中菜廳：梅菜豆豉焗蟹、金陵怪味烤鴨、經典佛跳牆，在東南亞吃出江南秋意

最近來到曼谷一遊，到訪了今年年初剛剛開業的高級中菜廳「紫桂軒」Purple Laurel，餐廳由內地名廚、精細創意江南菜的代表人物，擁有多家米芝蓮與黑珍珠餐廳的俞斌大師領航，而「紫桂軒」亦是俞大師於海外的第一間餐廳，餐廳位於曼谷名勝四面佛旁邊的華麗商場Gaysorn Amarin裡面，附近有多間五星級酒店和大型商場，位置十分便利。

踏入9月，秋天將至，「紫桂軒」推出了全新的秋季菜單，俞斌大師以浙江各地經典傳統菜式為靈感，以時令食材根據客人口味和用餐喜好為基調，為客人炮製出一道接一道充滿創意，同時間亦具備秋季特色的佳餚美饌，一切來得太期待。

俞斌大師於過去二十多年間，以無限創意脫出傳統杭幫菜的固有框架和食材限制，加入了不少中國各個菜系的風味和烹調技巧，在菜式中完美融合來自世界各地的優質食材，打造出具有強烈“俞式”風格的精緻中菜，被譽為中國名廚、精細中餐的領航代表人。

來到餐廳，先被細膩精緻的鏤空雕花中式大門所吸引，通過兩座白色小亭分開了不同的用餐區域，巧妙地營造出中式庭院的優雅氣氛。餐廳擺放了不少綠色植物，配合雅致的中式傢俱，讓客人感受到傳統的江南情懷之餘，亦有南洋風情融入其中，感覺特別悠閒愜意。

安坐好後先來一口泰國當地生產的氣泡酒Granmonte Crémant Extra Brut清清味蕾，為之後的美食做好準備。

百香果芭樂 – 晚餐正式開始，先來吃一些清新水果開開胃。

花雕冰醉雞 – 用上一年左右的泰北走地雞入饌，只挑雞腿肉，配上紹興古越龍山五年陳花雕，入口肉質嫩滑，充滿肉香，還能嘗到花雕的淡淡米香和些微果香，為晚餐帶來愉悅的開始。

芝麻酥脆鱔 – 選用泰國本地的野生黃鱔，取其背肉，再重複以不同油溫油炸和浸泡，務求為客人帶來極致的酥脆口感。之後再淋上特製醬汁，能吃到屬於江浙菜系的 「甜鮮」。

紅酒鵝肝車厘子 – 散發著輕煙出場的紅酒鵝肝車厘子先為視覺帶來享受，外型像極了車厘子的鵝肝醬入口濃而不膩，簡單地討人喜歡。

金陵怪味烤鴨 – 吃過開胃菜，來了一款北京烤鴨兩食，廚師於席前把烤鴨片皮，第一食是正常北京烤鴨吃法，用餅皮包著鴨片和配菜，塗上甜麵醬一同進食，鴨皮來得又酥又脆，一吃愛上。另一款吃法是配上金陵怪味醬，帶來不一樣的滋味。

佛跳牆 – 來到湯品時間，選用高級海味入饌，以糟鹵糟缽頭的味型呈現，提前三天便要處理海參、鮑魚、魚翅、花膠和瑤柱等海味食材，先蒸後焗再浸冰水，令乾貨食材各自充分泡發，之後浸入糟鹵高湯中讓食材入味，慢燉30分鐘後便可上枱，一啖入口，香氣四溢，湯頭充滿膠質，食材口感軟腍，喝罷，暖身又暖心。

梅菜豆豉焗蟹 – 用上泰國本土海域的大青蟹入饌，貪其甘甜可口，肉質細膩。先把青蟹斬件並敲碎蟹鉗殼，放入焗煲中煸炒至轉色，配上紫桂軒特意從杭州農村選購回來，充滿當地風味的梅乾菜和豆豉調和而成的醬料，吃時能感受到鮮甜的蟹肉和鹹香的梅乾菜完美融合，吃得唇齒留香。

咸魚蝦菇骨醬 - 選用泰國本土的富貴蝦，以蟹骨醬的做法來呈現，再將泰國本地鹹鱸魚先蒸後炸，替代傳統蟹骨醬中的鹹鮮風味。先把蝦肉煎炒，加湯與鹹魚一同燒煮入味，成就了一道香濃惹味的菜式。

秋韻金牌扣肉 – 選用200斤以上的泰北黑毛豬入饌，挑選中方五花肉部位，貪其肉香十足、肥瘦相間鮮明。慢燉過後讓五花肉達至酥而不膩，顏色亮麗誘人，配上用板栗製作的小餅同吃，美味度立即加倍提升。

蟹粉牡丹蝦球 – 用上體型碩大的黑虎蝦入饌，配上香噴噴的當造手拆蟹粉，海鮮配上湖鮮，鮮味瞬間爆滿。

紫蘇燒黃皮斑 – 選用膠質十足的老虎斑入饌，配上杭州千島湖的土醬與紫蘇一同燉煮紅燒，吃時魚肉細膩，滿滿魚香。

酒香高山豆苗 – 吃得肚滿腸肥之際，極度需要一道清新蔬菜解解膩滯，一道高山豆苗正好適時送上。

蟹肉魚翅春卷 – 來到點心時間，俞斌大師為我們炮製了一款蟹肉魚翅春卷，用上泰國青蟹蟹肉、海味魚翅和清邁農家黃豆芽一同爆炒，製成餡料後包入春卷皮裡面，以四成油溫炸成空氣春捲，吃時香氣撲鼻，好吃得念念不忘。

黑布冧雙皮奶 – 甜心時間還有幼滑到一個點的雙皮奶，為晚宴劃上完美句號。

紫桂軒 Purple Laurel

地址 : Raynue zone, 4th Floor, Gaysorn Amarin, 502 Phloen Chit Rd, Pathum Wan, Bangkok

電話 : +66 96 668 1616