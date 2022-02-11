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11/02/2022

讓這天過得幸福又有意義！給單身女子的4個情人節提案

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Text: 阿澄

　　今年的情人節對於單身貴族來說，應該是最易過的一年。因為疫情下WFH，終於不用見到街上的痴男怨女，又不用扮羨慕女同事收到不同追求者送來的紅玫瑰，可以靜靜地度過這個本來就是普通的一天。縱使如此，但商家、身邊有伴侶的朋友依然會提醒你情人節快到了，單身女子不妨參考以下提案，讓情人節過得幸福又有意義。



1/送自己一份特別的情人節禮物

　　情人節怎少得一份禮物？女人平日都愛買手袋、買鞋、買化妝品，如果送這些禮物給自己實在太普通了！既然是單身，就送自己一件特別的玩具滿足一下久違的愉悅感覺。

　　We-Vibe Chorus 這款 C 形玩具可以刺激陰蒂，放入陰道內亦可刺激G點，並帶有一個擠壓遙控器，可以用握力調節力度，使用時更方便。


 

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2/玩玩交友App



　　單身固然自由自在，但相信沒有人希望孤獨終老吧？疫情下既然不能外出識朋友，那不妨滑滑手機，打開久違的交友APP，說不定今晚有機會遇到那個同樣寂寞的他。

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