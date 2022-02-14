「我現在一個人，但我仍然相信愛情。」從4歲到78歲，關於愛情，我想說的是⋯⋯

在茫茫人海中，我們每天都會和無數人擦肩而過，那些看似生命的過客，似乎並沒有在我們腦中留下一席。有人說過，一見鍾情只是0.5秒的事，但卻不能保證後續的故事。



相遇與錯過，或許只是微妙的一瞬間，就連莎士比亞也曾用「甜蜜的痛苦」來形容愛情，但不認命的我們，依舊抱著對偶然遇見愛情的憧憬。DIVA Chanel 在此為大家送上一個關於相遇的故事，祝大家情人節快樂！



每個人都相遇的故事，不管你們的相遇是否有後續故事，都願你保持對愛情的憧憬，期待下一秒的事。而關於愛情，每個人都有自己的想像與解讀；而對於那些談得成，或是談不成的戀愛，誰又沒有過難忘的片刻。幾年前，在網上瘋傳的一條短片《是對手！是愛人啊！》找來了150位不同年齡的男男女女，談著自己所理解的愛情的模樣。受訪者從4歲到78歲，有的結婚了，有的還單身，有的卻歷經種種，有的卻還沒嚐過愛情的禁果。



他們並非兩性專家，但口中的那句對愛情最簡單的詮釋，卻讓人耐人尋味，不經意的直戳內心；或許是因為而這些話語背後，都是由酸甜的經歷所換來的。不管你的愛情是否修成正果，還是在不斷的錯過，希望他們對於愛情的詮釋，能讓你找到對愛情的一點憧憬。



關於相處



感情是兩個人的交流，不是你一個人的脫口秀。— 18歲男生



他不攔著你買包，你也別攔著他買鞋。— 21歲男生



不要因為談了戀愛就甚麼事都指望他去幫你做。— 24歲男生



有話直說，別以為你們心有靈犀。— 25歲男生



奪命連環Call不會讓他更想理你的。— 37歲男士



小作怡情，大作傷感情。— 41歲男士



翻舊帳，舊傷加新傷，就會兩敗俱傷。— 55歲男士



不要做中央空調。— 16歲女生



下班出去吃個飯很正常，但你要提前告訴她呀。— 45歲女士



別打壞脾氣留給最該珍惜的人。— 69歲女士



關於錯過



趕緊表白吧！畢業後就再也見不到他了。— 17歲男生



一定要和你愛的男人在一起，因為錢、車、房，過了二十年你也會有的。— 54歲男士



可愛和性感不只一種，希望你有欣賞能力。— 25歲女生



如果到了三十多歲，還沒有遇到自己喜歡的，那就繼續等下去。— 37歲女士



你是甚麼樣的人，到最後就會遇見甚麼樣的人。— 66歲女士



現在不牽手，等我沒了，你再想牽就難了。— 72歲女士



關於尊重



學歷高，就可以瞧不起人嗎？— 31歲男士



有台階就下吧。— 69歲男士



當你在審視她的身材，她也在審視你的人品。— 24歲女生



說謊最糟糕的部分是，你愛的人她相信了。— 39歲女士



自己挺著啤酒肚，還好意思嫌女人腰粗。— 43歲女士



關於心思



睡前給她講故事。— 4歲女孩



要誇她好看。— 7歲女孩



禮物直接送，別問要不要。— 21歲女生



對她的付出，說聲謝謝。— 73歲女士



我78歲了，還想收朵花。— 78歲女士

關於愛情



戀愛不要夾雜太多目的性，比如為了結婚。— 34歲男士



太計較的不是談戀愛，是做生意。— 46歲男士



去醫院，有老伴陪著，那比甚麼都好。— 68歲男士



實際上，愛，還是會讓你失望的。— 76歲男士



當一些雞毛蒜皮，她都願意和你分享的時候，潛台詞都是：我喜歡你。— 27歲女生



結婚是為了幸福，離婚也是。— 44歲女士



等你老了就會明白，年輕時擔心的很多事都不會發生。— 51歲女士



我現在一個人，但我仍然相信愛情。— 58歲女士



愈尖銳的問題，愈坦承地去談。— 77歲女士