只知前戲不知後戲？想要滿分，別做這3種令女生反感的After Sex行為！

性愛前戲相信大家都知道，也有努力做好，務求令雙方都準備好進入「戲肉」。不過，高潮過後，又有幾多男人有顧及「後戲」，懂得把剛才興奮的愛延續呢？男人的性興奮來得快、也去得快，相反女人則慢來也慢去。男人射精後，如果能再給女人多一點的愛撫，溫柔的吻，讓性興奮緩緩退去，她們心裏都會為這場性愛給出一個滿意的分數。然而，很多男人高潮後都會馬上做出一些令女人反感的行為，你或者伴侶又有試過嗎？

談論與性愛無關的話題

完事之後，即使沒有綿綿情話，也可以簡單稱讚一下對方剛才的表現，或者甚麼也不說，聽聽雙方的呼吸聲也好。

但有些男人就是喜歡馬上談論與性愛無關的話題，例如工作上的事情、誰誰誰要結婚了、父母最近怎樣、孩子又做了甚麼頑皮的事，甚至提起其他女生的事情，真的很討厭。

馬上轉身抱頭大睡

性愛過後，男人的體力消耗比女人多，所以想休息是正常及可理解的。而愉悅玩具品牌We-Vibe與睡眠顧問Gemma Fisk亦指出，性愛後，身體所釋放的荷爾蒙，包括催產素、愛情荷爾蒙及安多酚都有助降低體內「壓力荷爾蒙」的皮質醇水平，解釋了為甚麼男女在高潮後，往往能輕鬆入睡，也睡得很好的原因。

不過，睡前如果能先幫女生清潔好、為她倒一杯暖水、甚至簡單一個Goodnight Kiss，讓女生從生理到心理都覺得被滿足就更完美了。

獨自起床去沖身

性愛後，男人都特別容易出一身汗，當然很想去沖涼爽一爽，但女生可能讓想再休息一下，所以有些男人就只會自己起床去沖身，獨留女人在床，讓女生覺得對方目的達到了，就不理自己。

其實事後和女伴一起鴛鴦戲水，不但能延續剛才的溫馨，說不定可以再在浴室來第二次。