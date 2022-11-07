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07/11/2022

熱播劇《下流上車族》：80年代最紅填詞才子！林敏驄兩度贏得美絕港姐芳心，為何鬼才的愛情路總是坎坷？

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　　TVB熱播劇《下流上車族》劇情引起不少觀眾共鳴，加上有林敏驄搞笑的演技而錄得高收視，甚至比早前不少台慶劇還要高。首次擔任電視劇男主角的林敏驄在劇中十分幽默，網上流傳的NG片及他與鮑姐的互動片段更讓人捧腹，他的急才與創作讓不少觀眾對他再度感到興趣，不少新一代觀眾都在網上搜尋和了解他的過去。到底林敏驄的真實一面及愛情生活是怎樣？


80年代知名填詞才子


　　近年，大家對林敏驄最有印象的，可能是他的無厘頭笑話，但年長的讀者就知，其實他是香港早年樂壇的填詞才子！不少樂壇中大紅大紫的歌手都曾與他合作，包括張國榮、梅艷芳、譚詠麟、陳百強、張學友等等，他更有80年代「詞壇鬼才」的稱號。不過近年他已經轉向幕前工作，參演電影及電視節目，為甚麼不再填詞？才子說，他在填詞界短短5年，已經奪得不少獎項，已經填過許多不同內容，再沒有挑戰性。聽上去很傲慢，但是事實亦真的如此！

 

 
 
 
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　　林敏驄自小對文字很有天賦，在讀書時已經喜歡改歌詞，其後因為做唱片監製的姊姊林敏怡而入行開始填詞之路。創作了不少燴炙人口的作品，當中亦有不少以愛情為主題。最知名的有譚詠麟的《愛的根源》、《愛在深秋》、張國榮的《無心睡眠》、梅艷芳的《夢伴》等等。每首歌曲道盡情侶們的內心深處，勾起聽眾的共鳴。能寫出那麼浪漫、動人的歌詞，又那麼幽默，他一定迷倒不少女生吧？


下一頁：幽默才子的愛情路

 

 

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