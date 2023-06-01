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01/06/2023

專為自慰而設的花灑？將 Pleasure 融入日常，在浴室裏感受最私密的Me Time

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Text: DIVA 編輯部 Photo: 官方圖片

　　浴室，不僅是一個既私密又溫暖的空間，又仿如一個secret room。走進去，關上門後，不必去意任何人的眼光，毫無保留的將一天的疲累都放下。播著音樂，點上蠟燭，隨著花灑的水緩緩流出，享受最私密的Me Time。

 

 

　　《Sex for One》的作者Betty Dodson曾說：「自慰是我們每個人和自己，終生持續進行的戀愛故事。」而浴室裏花灑，也成了我們悄悄探索愉悅的其中一個物品。日前，情趣品牌 Womanizer宣布與高端衛浴產品製造商hansgrohe合作，推出全球首款專為自慰而設的花灑Womanizer Wave，打破自慰的禁忌，將愉悅融入日常。

 

 

　　一個專為自慰而設的花灑應該是怎樣的？Womanizer Wave經過三年的研發，9個研究項目及60次訪談後，終於面世。花灑的設計十分低調，流水形的線條展現輕巧、優雅的一面。這款花灑擁有三款噴頭模式，分別是可持續、有節奏兼集中的刺激身體部分的Pleasure Jet和Pleasure Whirl，讓淋浴變得更加有情趣！在刺激過後，可調回hansgrohe大熱的Powder Rain模式，溫和且平靜享受餘下的淋浴時間。

 

Pleasure Jet

Pleasure Whirl

Powder Rain

 

　　研究團隊的調查顯示，Womanizer Wave與普通花灑相比，Waves帶來的刺激感及愉悅度要高出94%，性喚起度高出88%，而適合自慰的程度更比普通花灑高出86%。不同模式及強度的調節，只需要按下一個開關，便可輕鬆切換，而且單手就可以完成了！

 

 

　　*Womanizer Wave將於6月1日起在Sally’s Toys上公開發售，售價HK$930。

 

查詢：Sally’s Toys Womanizer Wave

 

 

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