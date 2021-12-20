優質偶像王力宏崩壞？多年來的白馬王子、好好先生形象，原來全是人設？

本周熱話，一定要數王力宏與李靚蕾一事，一直看似恩愛的他們，結束8年婚姻本就是重磅新聞一則，連日來女方毀滅式爆料，更將事件推上熱搜，讓所有人開盡花生mode。

王力宏形象一向正面，高學歷背景、高大俊朗、才華洋溢，唱起《唯一》、《心跳》的深情模樣，這樣的白馬王子迷倒多少女人，讓我們相信還有完美的男人呀！然而一副情深的優質偶像，原來只是人物設定？看著前妻李靚蕾的千字文控訴，王力宏的真面目是如何，也許「多的是你不知道的事」！

「簽訂婚前協議，也怕她婚後只是為錢？」

李靚蕾提及當時被要求簽署不對等的婚前協議，也許王力宏是為了保護他的婚前財產吧，這點可以理解，但婚後不是該互相分享嗎？女方的千字文說到，她一直過著簡單的生活，沒有花他的錢買過任何奢侈品，房子、車子從來沒在她名下，王一早把財產轉移得很乾淨，不留分毫……是深怕她覬覦資產麼？尋常人家的夫妻都不至於劃分得如此乾淨吧。

婚後資產可是大家共同努力、各施其職而來，就算妻子當家庭主婦，未有工作，在女主內男主外的模式，難道做妻子的就該被標籤為一無是處，不值得共有一丁點資產嗎？女人的付出都該被承認，傳聞最強小三亦分得幾億分手費，何況作為正妻的李小姐婚後專心照顧家庭，誕下3個孩子，一個女人的付出，該被認可和尊重吧。

別忘了，她畢業於美國普林斯頓大學及哥倫比亞商學院，曾在JPMorgan工作，超強的學歷背景和能力、同樣來自富裕家庭，說她嫁給王力宏是貪圖他的錢、意欲躋身上流，為錢演出這場戲麼，這樣有點牽強吧！聽著王爸爸所言，這段婚姻是痛苦和地獄似的生活，那連生3個小朋友，之前在媒體面前多番的恩愛，都是一起做show麼，很難說得過去呀！

「婚前婚內出軌、約炮無數，關係混亂」

大家都笑著說，王力宏要外表有外表，要才華有才華，就是吸引很多女人黏上他呀。沒錯，這樣的優質偶像，怎會不受歡迎，李靚蕾提到他在各城市都有炮友，更有人妻伴侶……婚前拍拖如是，婚後亦未見有所避忌！

倘未結婚，要怎麼玩都算了，最多說女方愛得盲目，對他的品格暫且視而不見，但既然決定了共組家庭，有了小孩，婚後約炮真的太嘔心吧！有對這段婚姻及家庭，盡過多少人夫人父的負責？還有種種的出軌、約炮、性伴、緩交、裸照、婚外情、冷暴力……能數出來的每一項都有做過麼，如此混亂的私生活，我們又再一次被偶像們顛覆三觀了……。

朋友說到這名前妻有夠狠，分手後沒有好來好去，反而是毁滅式爆料，但同為女人的我就不相信李靚蕾付出了那麼多，放下高學歷背景和優秀工作，做他背後的女人，經歷「女人最痛」為他生兒育女，在5年間生下2個女兒，再追個小男孩的她，只是貪圖王力宏的外表、形象或錢財，她一定也深深愛過他的。

前妻親自撰寫的爆料文，果真是誰也擋不了，是有多心碎，才選擇用手撕的方式，揭穿渣男的人生。與其說愛的反面是恨，倒不如說愛得太深，付出太多，卻換來痛徹心扉的失望吧！