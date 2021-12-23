節日為怕落單落力找「兵」相陪、攝位，煩惱多過快樂！撇除佳節包裝，聖誕新年不過是如常日子？

「話咁快又年尾啦！」她幽幽的說。

「年尾要埋數真係勁忙，唉！」連日趕工的我忍不住嘆了口氣。

「我係話有好多節日，又要約會呀，聖誕新年點都要過，點都要有人陪架！」

噢，是我忽略了，她說的是過節要積極約人或被人約，而我一心只想著工作上的大小事，難怪我這麼毒，嘿。

一年一度的大節日，浪漫又催情，怎能孤單一人呀！戀愛生物的她固然期待，平日身邊總被不同男人圍著，才覺得沒白活一場似的，節日猶甚，連日的假期，一天都不想落單。

「你知我男朋友唔available啦，我唔想聖誕新年都無人陪呀，所以要搵定唔同人約會先！」她果真是忙碌：「T先生會陪我過平安夜，仲有兩個『兵』，一人一日聖誕同Boxing day囉，27號都仲要排，哈。」

聖誕能和男友過該是最perfect吧，然而她手上那段關係見不得光，男友是有婦之夫的身份，平時weekend已例牌失聯，要向正印交人嘛，節日更是先預告再奉旨失蹤！她還未想到如何處理這複雜關係的男友，已不欲寂寞過節，「兵到用時方恨少」，該急不及待地找其他男伴攝時間吧。

所謂的男友不能相陪，依然有其他人接力，所以備胎是有多重要，她口中說的T先生是位「首席後備男友」，兩人一直維持著曖昧關係，她卻從沒想過把他扶正。反正人夫男友沒空，那就讓他人頂上，T先生條件不錯，這個人要留著！至於其他「觀音兵」嘛，平日要保持聯絡，一樣有大派用場的時候。節日約會要盡早安排，有不同人相陪，日日新鮮，能哄她開心便好。

看著她忙碌地排著約會schedule，再想起12月初她長吁短嘆的樣子，一時投訴人夫男友失蹤，一時在盤算要鋪排哪位約會對象，這樣過節好像是煩惱多過快樂吧？！

單身的我，沒有她複雜關係的男友，更沒有一眾追求者，一個人過節早就習慣了麼？！也許年少時，對節日最為期待，有男友相陪看看城中燈飾、聖誕樹、收到充滿心意的禮物、吃一頓美味的大餐，有意無意的在社交平台放個閃。然而年紀漸長，節日不就是每年一次，年年如是。單身過節還有很多事情可做，無須為了怕落單而勉強找不同人填滿假期空檔，更不願與不太感興趣的人渡過那幾天，嘿。

撇除佳節包裝的聖誕新年，不就是一個如常的日子，與其要落力地找不同人相陪、攝位，還是奉勸她先斷掉那位人夫男友吧！