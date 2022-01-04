一年之計：斷掉不必要的感情，讓自己重新開始！

「祝你新一年桃花朵朵開，快啲搵到男朋友，早日脫單啦！」新年聚會，甫一見面，她便為我送上祝福。

「如果男人嘅數目有你一半，應該就唔駛咁dry啦。」我笑著說。

她向來是朋友圈中有名的「桃花女」， 圍在身邊的男人不少，同期有好幾位男友更是家常便飯。剛剛過的節日，數名男友排隊慶祝，亦有「候任」或「兵」輪流相陪，她果真是「多啲嚟，密啲手」，愈忙愈開心吧。

「畀男人錫同氹，梗係開心，但啱啱過節嗰幾日我勁忙呀，要排時間畀佢地㗎。」她顯然是樂在其中吧。

我懂，桃花和約會都是有效的靈藥，被男人愛著寵著，臉上甜蜜的笑容，讓整個人都散發著光芒，這自然療法能媲美任何貴價護膚化妝品，談場戀愛比保養更為實際。

儘管她手上的男友、男人不計其數，但該重質不重量麼，有些可是「破爛不堪」，數名獲封為男友的，不是人夫、倘未處理好前女友，便是她不太喜歡的「水泡」，而那些閒雜的「兵」更只是陪她解悶而已。

「咁多男人係咪真係好先？個個都唔太正常，呢啲關係有今日無聽日，真係要咁樣落去嗎？」本來不欲多言的我卻也真的忍不住了。

若是怕悶，不想落單，和不同人同時一起，是急著抓緊「水泡」麼，不過是一個死胡同吧！桃花多又如何，關係凌亂又爛透的男人留來有何用？她最要做的不是繼續排定每星期的約會schedule，讓不同男人填滿她的時間，而是該釐清現有不正常的關係，甩掉不該存在的人！放棄那些不倫不類的男友準沒錯，難道還要留著過農曆新年麼？

整理身邊那些虛耗時間和心力的爛人爛事，斷掉不該留下的人物，把「垃圾」丟掉，才不會阻路呀！

新一年就該有個fresh start，抱著餘下的憧憬和期待，給自己一條活路，重新開始吧！