初次約會被快速斬纜，死因是兩餸飯！是在意對方有沒有錢？No！是期待對方展露誠意吧！

近日討論區的熱話，是港男首次約會即出事，一看內容不禁笑了，第一次約見有好感的女生竟是吃兩餸飯，對方先是呆一呆，借尿遁閃人，再失聯兼把他封鎖了。男方毫不客氣的在網上出文，讓大家評評理，當然支持或取笑樓主的網友大有人在！

兩餸飯是否真失禮？大概除了食物，更在於地點吧，是第一次見面在food court，要一起捧著餐盤、揀個菜，並肩地找個位置坐下麼？繁忙時或者更要搭枱，這哪裡像一場約會！約在café或簡單的西式餐廳，有很難嗎？

第一次約會大家都抱著期待的心情，願意外出見面即彼此也略有好感，想花多些時間交談、了解，但約在food court這類地方，吃著個兩餸飯，坐又坐得不舒服，有甚麼約會感覺可言？也許男人覺得無所謂，但你約的是女人，基本的約會規則不是不懂吧？！

最近遇上一位追求者，大家只是剛認識的階段，我還未想會否開綠燈，他已開口：「我覺得你幾好，亦知你對生活有要求，但我想搵個陪我捱麥當勞、魚蛋粉嘅人，你會唔會呀？」話已至此，我笑著沒有回答，這可與港女不港女無關，偶爾一餐半餐快餐、粉麵，當然沒問題，但如果要長期、還要「捱」，我真的要想想，這是不是我會過的生活呀。就連約朋友我也甚少吃快餐，至少想坐得舒服點，聊天chill一下吧。尤其早幾天才取笑我長了幾顆暗瘡，還跟我說要長食麥當勞？真怕熱氣受不了呀！倘在觀察期的他已這樣說，未發展先扣分。

大概是陰影吧，曾遇過人工比我高，炒股年資比我深的前度，食飯卻只會揀快餐店，吉野家還要AA制，很經典啊！吃頓飯的價錢不至於成了分手的契機，但他的行為也讓我很傻眼。嘿，我已不是初登情場的小女孩，步向中女的年紀，少了點青春，但也多了點閒錢去afford較好的美食！

那一餐半餐的快餐、food court或兩餸飯，是反面的原因嗎？也許第一次見面不能代表甚麼，更無法立即看清他的為人，但對方行為不就是反映出他的想法觀念和如何相待麼？誰不想有個對自己好的男朋友，何況討論區帖文中的女生，和那位男網友還未正式開始，看到此人已毫不合格，還不快速斬纜！是男方誠意不足，初次約會的安排真是基本盤，約朋友吃飯都會做定research、預訂餐廳，而他卻不想亦不做，大概也沒多在意這場約會。沒有誠意，免談！

香港物價再高，一百幾十埋單的小店、cafe還是有的。要是因為金錢問題而偏愛快餐、food court，那也請先問問自己有沒有條件拍拖，拍拖可是高消費的活動，男女皆是。

作為女人，是貪圖男人有沒有錢，期望第一次便被帶去高級餐廳「食好西」麼？大概我們只是要求對方展露誠意，再好好的發展吧。