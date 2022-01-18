錯愕收到「好人卡」？赴約不等如有意思，說到底就是不喜歡你！「好人卡」3個真正意思

新一年剛開始不久，才祝朋友情場得意，桃花一帆風順，誰知他已「出師不利」……

「我一直以為大家OK㗎，點知佢竟然畀鍾意好人卡我……」他失望的嘆了口氣：「同佢都約會咗一排，大家互動又唔錯，諗住有機啦，點知佢竟然出好人卡，唉！」

「可能佢有『原因』啦。」除了這樣說，我也不知該怎麼回答。

大家已約會多時，她亦欣然赴約，大概這不是單方面的好感，她對他也有意思吧？眼看兩人發展不錯，感情不斷升溫，才讓他滿心期待的鼓起勇氣表白。這麼自然的情節，只要她點頭，便是順理成章的在一起，誰知一切看似在意料之中，她卻出動一張有名的「好人卡」結尾，嘿，大跌眼鏡麼？

話說「好人卡」是甚麼？有如其名，發卡即是稱讚對方為好人，亦是婉轉的拒絕，不欲擺明車馬的說不接受情意，卻也不想浪費精力地被糾纏。好人又如何，付出不一定有好報呀！

「喂，小姐，你係咪都鍾意派好人卡㗎？」他突說其來的這句，讓我差點笑到失儀。

派好人卡是甚麼意思？背後的台詞沒有很難明白吧！

1. 有你陪我解悶，很好，別想得寸進尺。

2. 我很享受你對我的好，但我只當你是朋友，其他別想多啦！

3. 你人很好，但又如何，我就是不喜歡你。

整件事最讓他意想不到的大概是，女方一直願意花時間赴會，大家也言談甚歡，所有的反應都很正面呀，怎麼最後就收到一張好人卡而已，連後備的攝位位置都沒有！也許約會、相處是衡量彼此感情的一項指標，但更多的是「沒有拒絕亦不等如有意思」，她享受的是約會氛圍，剛好時間有多，湊巧有人相陪，why not！

聽說有種女生，本來就有著不少的追求者，她們享受其中，也故意給每位男生錯覺，以為做多一點、做好一點，便有機會發展。然而當男生投入得愈多，認真地表白時，她們卻不想有責任上身，便派上好人卡，再補一句「我一直只當你係好朋友㗎」，維持好印象又禮貌的拒絕，易處理吧。到底是不想直接say no，讓大家都有個下台階，還是一貫的「收兵」策略？

「有人陪唔好咩？鍾意就唔係㗎啦，講多無謂，費事hurt對方咋！」我笑著說。

說到底，你很好，她再享受你的好，都不代表些甚麼，發卡哪有甚麼原因，不就是不夠喜歡吧！