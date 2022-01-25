拍拖不久即共赴同居，感情、經濟上的考量，你真的準備好了嗎？

她一向戀事精彩，換畫速度奇快，最近才和新男友一起兩星期，便迅即搬進他家共赴同居。

「啱啱先一齊無耐，咁快就同居啦？」我實在不解。

「同居都幾好呀，可以日對夜對，見多啲嘛！」她一面享受的模樣。

「我就係怕呢樣嘢，哈哈！」我笑了笑。

處於熱戀期中的情侶特別享受日癡夜纏，整天黏在一起的生活模式吧。但那麼快便同居，可好？兩人才剛拍拖不久，只在表面認識的階段，還未步入真正了解、與對方相處的時候，那麼快便邁向朝夕相對的同居？對對方的真面目、行為脾性或生活習慣能掌握多少，他有沒有怪癖、奇怪的陋習或陰暗面，心裏有底嗎？

有些人認為同居是加速了解的過程，盡早看到大家真實的一面，但當你已搬進別人屋子裏，勢必是騎虎難下的情況，要是遇上渣男，真的有那麼容易脫身離開麼？

同居這回事，我向來不太支持，也許是因為家教甚嚴，不容許婚前便住在一起，亦是我性格使然，享受獨處的私人空間。拍拖階段的同居，朝見口、晚見面，共同生活的模式，真的好麼？總覺得感情發展是該有適當的過程，需要些時間、距離，才能讓情感有空間蘊釀，累積更多的共同經歷。足夠的感情基礎、相互認識、深入了解彼此的性格和脾氣，關係才能穩定的走下去。

太早同居的兩人，那麼快便天天膩在一起，過早的面對彼此真面目，柴米油鹽的枯燥日子、生活上大大小小的矛盾，卻少了剛開始時的朦朧美，感情會否早趨平淡？

情感以外，經濟基礎亦是同居前要考慮的一環。友人本來和家人同住，家裏尚算寬敞，但為了和一起數月的女友同居而決定租屋過二人世界。兩人相處是不錯，但經濟上的擔子讓他頗有微言。他負責租金、水電的開支，每月定期繳費，數年下來金額已去掉幾十萬元，讓他直言「人工大部分都用嚟交租，仲邊有錢存首期，點敢諗結婚生仔，樣樣都係錢」。

要是當天沒有一鼓作氣的租樓同居，或是有跟家人商量，讓女友搬進家裏，有好好的理財或計劃，把上繳的租金留來當首期，也許現在買樓蝸居，步向人生下一階段，亦未至於遙不可及？那麼快便同居，真的有必要麼，兩人有做好下一步規劃，對未來的想法可有同步？

同居是親密卻現實的事，不只是兩個人住在一起而已。今天的決定足以影響人生的下一步，誰說只有工作或理財才需要理智地規劃，感情亦然。