農曆新年親戚的「關心」：離婚之人與單身者面對著同一窘境？疫情下終可鬆口氣！

回復單身後的第三個農曆新年，是早就習慣還是依然難以適應？

「單身嘅人真係好怕過節……」

「一年咁多節日，生日、中秋、聖誕、倒數，呢啲應該一雙一對嘅節日，本身已經令人覺得好孤單，但都算啦，最多咪約朋友或自己匿埋過，最唔想過嘅係農曆新年呀！」離婚後的她顯然還未完全過渡：「你知啦，新年真係避唔到，點都要拜年見親戚，陣間問東問西都唔知點答！」

「親戚問嘅嘢，樣樣都好難答！」我笑著說。

原以為聖誕、新年、情人節這些情侶的專屬節日，已幾近把形單隻影的人淹沒，但要過還是能過，和朋友聯歡又好，在家裏me time都好。誰知道農曆新年才是最不容易過的日子，它可讓大家的感情狀態——無論是單身、已婚，婚姻狀況如何，皆無所遁形！

「婚後派利是，離婚之後當然無派啦，係咪好明顯……」曾經的已婚身分，都成了讓人尷尬的包袱？

小時候特別期待農曆新年，一連串的假期、買新衣服、吃盡糖果糕點、收到滿滿的紅包，怎說都是一年一大樂事。然而隨著年齡漸長，對這個節日好像又愛又恨？學生時代怕「恭喜發財」後被親戚追問成績、升學，畢業後更不想被問及工作發展和感情狀況。好了，順利的有男朋友，依然有不少問題，有無計劃結婚、婚後住哪、何時生小孩？走著所謂的「正常人生道路」，都被問長問短，何況是身份略為尷尬的離婚之人。難怪她提起新年便長嗟短嘆，避之不及，誰叫煩人的物種叫「親戚」，嘿！

「以前已經成日畀親戚『關心』，宜家婚都離埋，更加唔想俾人問感情狀況。」

回到一個人的新年，確是讓人不太習慣，以前還能趁機旅行避年，暫且逃離現實，但現在要出發都不知待何時，留在香港便該現身拜年？

在這個「合則來，不合則去」的年代，離婚大概已算不上甚麼稀罕的事，當事人好不容易的決定結束，適應回到原點的單身生活，以為處理完身分、分身家、分道揚鑣的事後是鬆一口氣？不，還有年年月月的節日提醒你，接二連三的親戚好好關心著你，無論是追問或沉默的無形壓力，提起過去的感情失意和脆弱，身處這個窘境還要對外交代麼？

疫情下的新年，大概有了個藉口盡量婉拒「蒲頭」，減少聚會，讓孤身的人稍為安靜的度過吧！