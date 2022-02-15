發生親密關係後，不主動、不承諾、不負責？不是「朋友系炮友」是甚麼？

有固定見面或約會的人，代表甚麼？也許原來「甚麼都不是」？

「同佢一直都有見面、約會，有時佢會拖我手、話掛住我，但從來都無講過一齊。」她欲言又止的說：「前排一時衝動我地上咗床，更加唔知點咁……」

「吓，咁發生咗關係之後呢？」我忍不住追問。

「無……佢無講啲咩，完事後話有嘢做，仲走先。」她愈說愈小聲。

這段曖昧關係已維持好一陣子，她明示暗示過，他卻沒有任何動作，現在連親密關係都發生了，依然無進展、零表示！

「即係無提過宜家係點？」我實在不解，連一個答案都沒有麼？

「佢完全無提過一齊，只係話想繼續見我，連係咪鐘意我都無講，我係咪好蠢呀，同佢上咗床......」

也許親密之時，她以為對方是真心誠意的想跟她再進一步，也就沒多問半句，順其自然的發生吧。如果說他之前沒回應，可理解為性格被動，那現在米已成炊，該yes or no都有一句吧？不提交往，卻反建議偶爾見面，那是相約定純為上床的意思嗎？聽說「不表態、不承諾、不負責」是渣男的特質……不動聲色的他或者是其中的高手，反正纏綿過後，未有確認大家的關係，那就不用有下一步。

「其實佢咩都唔講，只係唔想同你一齊？反正床都上咗，有一次，可以有第二次……」我的定論大概無錯吧。

親密過後理應讓彼此感情更為昇華，但他們兩個本是戀人未滿的曖昧關係，溫存後，對方卻沒多說半句，更沒半分認真？正常來說，要是真的喜歡對方，纏綿過後會直接確認彼此的身分吧，現在倒是更為奇怪，大家算甚麼關係，他怎樣看待她？是想要的時候才找她，名正言順的淪為朋友系炮友？

如果想要一段認真的關係，是不應未一起便有親密行為麼？這個問題真的沒有唯一答案，但也許要認真發展，是該有正確的模式及必須遵守的規則吧！

那刻是兩情相悅或是一時之興都好，被情慾沖昏了頭，這樣的開始怎樣都談不上一個「好」字。明知道他不是真心，還是不自覺的欺騙自己，難道繼續見面是為了維持著彼此關係，滿足肉體的慾望而已？他不提「一起」，就是巧妙地畫了一條無形的界線，拉開彼此距離，更免卻她的糾纏。

沒有正式開始，那麼完結之時也就毋需開口結束，乾手淨腳的關係，就是這樣吧！



