不求認真的親密關係，卻一不小心認真了！從炮友升格為情人，你有信心嗎？

最近他公開新女友的身份，讓一眾朋友驚訝不已，那個她是他近年來的固定炮友！

「你知我一向鍾意自由，有需要咪搵人搞掂，從來無諗住正正式式有個女朋友。嗰時同佢都單身，一開始大家講明係玩，唔會認真！」

他有床伴一事，可謂朋友間公開的秘密，他不否認自己是個血氣方剛，有情有慾的男人，卻從不願被任何一個女人綁著，所以這幾年來，炮友關係是他的首選。剛開始時，誰也沒想過長遠，不就閒時作樂、各取所需、沒有負擔、沒有壓力，這才能玩得開心，而這次他偏偏自投羅網了！

「但你哋宜家嚟真喎！」我壞壞的笑。

「同佢之前都係間中聯絡，有需要先會見，我都無諗過同佢上上下床，竟然有feel……。」

他們說好不帶感情、不要認真、不想太多，純玩而已，每月固定滿足，卻從不是情侶關係。單純為「開炮」而享受當下，不用花時間談情說愛，亦不必顧慮對方的情感，簡單得多吧！

「早排情人節、生日，大家照出嚟開房，佢攬住我話好開心可以同我過，我嗰下呆左，之後就發現自己會掛住佢，沉左船！」他娓娓道來。

「好多人都只會將性同愛分開……。」我搭著話。

「我開始想有個人係身邊，既然同佢sex都夾，不如就咁一齊啦。」

不求認真的親密關係，卻一個不小心認真了，時間日久，身體交流愈密，彼此聊聊生活上的瑣碎事，相處、交集愈多，才意識到早已習慣了彼此的存在，發展出真感情。

聽得最多的是在床上熱情如火、異常合拍，下床後乾手淨腳，各有人生，這是炮友間不成文的規矩呀，如今順利升格為情人，是有多不容易？！

「咁樣開始嘅關係，你有信心嗎？」我這樣說會否有點掃興？但是事實！而他卻沉默不語。

親密過後，關係能進一步的能有多少對？即使有幸認真開始，就等如能定下來，平穩順利地發展下去麼？！從這種關係起步的情侶，講求真心相愛，一心一意，會否言之尚早，也許連當時人都感到疑惑吧！