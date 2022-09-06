明明喜歡對方，卻覺得走不下去？3個令人灰心的狀況，這刻已離分手不遠矣？

「我是喜歡你，但不想繼續了」，明明喜歡對方，卻覺得走不下去？也許是他的性格、態度或大家相處的問題，讓本來如膠似漆的關係，慢慢變調了，可有幾個瞬間令你感到渾身不自在，萌生放手的念頭？

「視若路人，你的存在可有可無」

難得的weekend，一星期一次的約會，他態度依舊冷淡，不拘言笑地出現，在街上並肩的走卻沒有牽手或摟著，這是身體很誠實，要保持距離嗎？兩人間的話題漸少，你問一句，他答半句，毫無溫度的回應讓大家很是陌生。他心不在焉、興致缺缺的對著你，卻一直機不離手，彷彿手機內的朋友或遊戲都比你更吸引。你們有如搭枱共膳的路人，冷冰冰的對待，自己是個毫無存在感的透明人麼。兩人名義上在一起，卻漸趨冷淡，相見如冰，這種關係可有讓你想退後一步？

「為小事有矛盾，他卻選擇冷暴力」

因為相處上的小問題，你表達出不滿，他卻一副不置可否、不願意改善的態度，兩人瞬間開啟了冷戰模式。斷聯幾天，你主動聯繫他相約見面，希望大家把問題說開，言歸於好，但他繼續冷處理，讓你的心都一同掉進冰點。不禁想著，冷暴力的他到底是不想理會你，還是不想再繼續？想過為了盡快和好，不如隻眼開隻眼閉，當事情沒有發生，但你沉默不語，他更是不當作一回事。面對爭拗卻膠著不肯處理，兩人的矛盾只會愈來愈深，問題既存在亦依舊逃避，他是否還愛你，連你都開始質疑了吧！

「日積月累的問題，你也愛得累了」

兩人之間累積著不少埋怨、數也數不清的爭吵和冷戰，重複著很多遍，情況一樣，他態度照舊，你只能把問題放在心裏，自顧自的忍受著。眼看這個曾經愛過的人，怎麼變得很陌生、很有距離，還是當初讓你著迷的他嗎？儘管不捨得就此放手，卻也好像沒有堅持下去的勇氣……你開始想，無論是彼此性格、想法、生活、習慣和相處都不算合得來，該是不放棄的勉強走下去，還是決斷的不再回頭？！當想到這段情失望比開心更日常，伴隨的難過和忍受也夠累的，無法繼續好好相處，也找不到值得繼續一起的理由，不如就算了吧。

當你已感到多次心灰意冷，眼淚、委屈比微笑更多，大概離結束已不遠矣！