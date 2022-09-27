明知道對方是玩家，只要當下被用心溺愛，開心過便無悔？

「就算最後咁爛收尾，我都好開心過既。」她笑裏帶一點苦澀。

她剛結束一段戀情，說實在是莫名其妙地被分手。

「佢追我嗰陣對我真係好好，記得哂我的喜好，成日帶我去玩、去食。佢話想成日見到我，每日都管接管送，一朝早買定早餐去屋企樓下等我，仲送埋返工；夜晚又一定接放工，一齊食飯，再送我返屋企。」她輕聲的說：「個時佢將我放係掌心度愛鍚，好到我覺得自己似個女王！」

「佢好了解女人心態。」

女人一向難以抵抗熱烈的追求，尤其是日以繼夜，無微不至的關懷、體貼和呵護，把她的一切默默記在心上，再逐一安排浪漫、驚喜情節。眼前這個男人的好，讓她很沉迷，以為就是一直要等的人。

「熱戀嗰陣，佢想上床，大家好自然咁就……但自從發生關係之後，佢就好快變左，對我冷冷淡淡又成日搵唔到人，我唔知係咁啱定係大家感情轉淡！」

「咁你有無諗過佢只係想『呃蝦條』？！」

「之前朋友提過，佢係個底好花既玩家，但見佢對我咁用心，我以為自己對佢黎講有啲唔同……。」

原本以為發生關係能讓感情升溫，分享屬於彼此的親密，誰想到一切的美好，如夢幻泡影，很快便戳破。她也不懂，那個當初目光只有她的男人，怎麼會急轉為故意冷淡、斷聯的他，變化也太大了吧。到底是因為彼此相處不來、關係突變又或是床上合拍程度有差，所以令他瞬間變臉？！

一段甜蜜開始的戀情，最後是如此告終，他的目的、需求可有很明顯？玩家眼中，她只是其中一個「獵物」，目的為本，得到手便興致驟降，幾次相好後更是興趣漸失，轉身離場。

「你心情點呀？」我輕聲的問。

「同佢一齊個段時間真係好幸福過，我諗佢對我都有少少真心掛！」她語帶留戀的說。

食女無數的玩家，曾把她放在掌心疼愛，管不了是真心還是偽裝，他也許有幾分用心，當下幸福的感覺是真實的？！

他的好足已令她當刻難以自拔，到底值不值得發生親密關係，誰也說不準吧，大家都是成年人，得為自己每一個決定負責，那就不回頭，不後悔，那個moment真心實意，心甘情願就夠了！