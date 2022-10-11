一談及未來，他總是沉默不語：當他的人生計劃沒有你……

「佢話想繼續讀書……讀個MBA又要花幾多時間同錢？！」她嘆了口氣的說。

「上進係好事丫！」笑著說的我當然不是同類人，書讀夠了啦，哈！

想想她男友不過是把精力和時間花在努力向上，總比那些一心懶散、躺平的男人來得強吧！

「佢又只諗自己，即係有排唔會結婚……我有時笑住問佢將來同我有咩打算，佢都唔出聲！」

「佢有佢既計劃，只係計劃從來都無你！」我冷冷的說。

他才剛完成master，再在逆市轉工，最近更打算報讀MBA，一直崇尚終身學習，有著自己的安排。

「我就連佢有無諗過結婚、我係咪佢未來老婆人選、想唔想要小朋友……我都唔肯定，佢從來無同我講過將來，我好似可有可無咁！」

她男友是個會想長遠的人，一直有著持續的規劃，無論是進修、轉工或向上爬，一項都不缺，但所有事皆與她無關。眼看他一直有自己的人生編排，作為一個supportive的女友，她總是順著他意，沒有多問。才剛等他半工讀完成Master，她以為該到下一步的人生大事，誰知道他繼續有自己的計畫，那即是等完再等？！

兩人一起多年，早就30好幾，要討論彼此的將來也是理所當然，只是每當她旁敲側擊的談及將來或婚事，試探他心意，他一直不答、不說、不解釋，他無動於衷的迴避，不是懶懶閒或只著眼當下，而是自顧自的安排其人生。

當他的藍圖只有自己，作為女友的她，可有其身影？仿佛除了女友的身份，她並不受重視，只是男友人生旅途中的路人甲而已？那麼這段關係，下一步該是繼續拍拖、同居或是會結婚，他一概不置可否。看不到彼此的將來，月復月，年復年，還想花時間再觀望、等待或是該直接找定後路？

牽著手的兩人，心思卻是兩回事？也許她可以繼續裝作若無其事，不聞不問，但不去面對事實才是格外的諷刺吧！