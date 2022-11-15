Open Relationship：身在開放式關係，是能不顧一切的擁有更多，還是讓人更身不由己？你受得了嗎？

她有段另類的感情關係，情人W先生早有家室，那段婚姻是開放式關係，她這個第三者與平時常見的略有不同。

認識「open relationship」這個term，大概要追溯到年少時的Facebook年代，status上的一個選項為「in an open relationship」，當時對於「open」甚為困惑，人大了才懂得，並不稀奇！

「佢一早已經講，同太太結婚6年幾，大家出面都有人，咁我都唔算係小三呀，可以擁有大部分既佢，都OK吖！」

有些人婚後各有各玩，甚至隱瞞身份以便玩得更自在，而W先生並沒有當它是不能說的秘密，關係甫開始，他已明言和太太各有情人，玩得其所，互不干涉，而她看似不如既往的小三般可惡，亦能擁有更多的自由和福利。

「佢同我出去會拖手亦會過夜，完全唔使避忌，我有問過佢老婆從來都無問咩，佢笑住話『大家都知咩事啦』。」

當然，W先生和太太在社交媒體上可是幸福的一對，甜蜜合照、周年慶祝從來都不會少，而兩人間維持著特別的相處模式。不認同一夫一妻，更不用一輩子的忠誠，只要保持當下的關係，在外面和他人談情做愛，可是自由得很！

各有各密友，換畫不停，彼此知情卻依然樂此不疲。當無法互相滿足，便即管選擇外求，倒是更有效維繫著友好和諧的婚姻？！只要大家識趣，玩得適可而止，顧全對方面子，維持恩愛夫妻的模樣，做到雙方家長的要求，在親友面前不露餡，約定各自開心卻不提離婚，perfect！

「我真係好鍾意佢，佢畀到我要既愛同時間，只係佢地大時大節一定會合體，如常出席家庭聚會，而我就只能識做咁自己過……我開始接受唔到啦，其實佢哋出面點玩，都係打風打唔甩，但我呢？」

原以為插足一段開放式婚姻是能不受拘束的擁有這個男人更多，但時間日久，她漸漸明白自己置身在這段關係，看似名正言順能獲得男方的關注、情感和肉體，但身份不正的她只有更多的不安和受困。作為女人，對感情有著期待、佔有和慾望，無可避免的會嫉妒與呷醋，但她能要求些甚麼？他是那麼享受當下自由滿足的開放式婚姻，當她想得到更多，如完全的關係、名份，他又怎會答應，隨時令他怕麻煩而決斷結束呀！

每個人對感情的態度和期待都不盡相同，要是不屬於特別開放，能接受多人行，那一開始便不要嘗試吧，以免枉費時間，傷心又傷身！