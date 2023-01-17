新年將新上畫的男友介紹給親朋戚友，是心急還是真的ready了？

「今年終於有男朋友可以帶去見親戚啦！」她得戚的笑。

「咁快見親戚？你哋拍拖無耐咋喎！」我直接的說。

「佢地之前成日問，問到我都覺得煩，宜家有男朋友梗係快啲俾佢地見啦！」

她和男友一起才兩個月多，說得好聽是處於熱戀期，說得直白的是兩人倘在互相了解、摸索的階段，關係算不上穩定。何況他們又不是感情突飛猛進才進展到向親朋戚友公開的階段，她只是急著抵擋一眾親戚的好奇心，將新鮮出爐的男友公諸於世吧。

儘管我懂，親戚們囉嗦和八掛起來，左一句問候，右一句叮囑，提醒著你已老大不小，是時間找定著落，真的讓人好生煩惱，但別天真地以為端出新男友，便能把他們的嘴堵住！只要見過其人，即會開啟他們無盡的好奇之心，伴隨著一大堆不同的問題：你們拍拖多久、他做甚麼工作、幾時結婚呀、要生小孩的話差不多啦……！

然而，一切如她所想，那麼快便安排見家長，真的好嗎？大概她自己也未能確認男友是否和她有長遠計劃、談婚論嫁的打算，當一切都言之尚早，真的要向親友公開認愛嗎？假如男友以為她要聯同親戚們一同施壓，乘機逼婚，那不就更影響印象，成了「新年第一尬」！要知道拍拖也算是場角力賽，即使憧憬婚姻、怕當「剩女」、心裏想找個碼頭旋即結婚……都不應該把底牌挑明呀。

至於親戚嘛，總是十分關心我們的各項狀況，由小時候的學業成績、畢業後的工作情況、到邁向30的感情動向，總被他們有意無意間的提起和催問。這些話題早已習以為常，我亦練就笑著應對，就當是他們沒有其他題材，試著在我身上找出亮點吧，反正重覆幾次都得不到本人的回應，自然便會話題終結。

多年來多段的拍拖關係，我都奉守一點——絕少帶男友回家見父母或親戚，一是有感關係還未到要公開的穩定階段，二是現在的感情都很脆弱，要是認愛後不久即分手，豈不是失戀後還要想著如何向他人解釋因由，真是尷尬又麻煩呀！我始終覺得感情的起始，實在不需要親友或旁人的認證，有時夾雜了他們的評價或意見，更會影響了彼此間的觀感和之後的感情發展。

一段穩定、健康的關係確實需要些時間和進程，一切適時而行，無需操之過急！