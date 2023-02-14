從《給十九歲的我》回望那段青葱女校歲月：四季穿毛衣、懷疑性取向、練就女漢子！在跌跌碰碰中成就自己

《給十九歲的我》啟播時，幾乎每天都在社交平台上滑過帖文，看著劇照中師妹的藍色旗袍背影，不禁想起那段青蔥歲月。嗯，我是英華女學校的舊生，當年隸屬Jenkins house。近日電影的風波，就不在此談論了，希望事情能好好處理，一如學校既往作風，樸實低調。

一晃眼，中學年代已甚為久遠，隱形舊生的我更有數年不在香港，母校對我來說是一段塵封的回憶。記得初入學時，看著舊校舍、翻蓋木書桌甚為驚訝，有名的長樓梯足足13層，由10樓走到2樓的電腦室或1樓家政室上課，是遙遠的鐵腿路程。女校的我們有無數特點，一年四季堅持在旗袍外罩上毛衣、PE褲打底，必備的保護罩是因為不欲展露身材，更怕招來別人的目光，身材太好的同學甚至會被取笑……。

少參與課外活動兼成績普通的我，在學校是個不起眼的存在，我的校園生活是每星期不辭勞苦地搬著琵琶，轉車回校上課，放學後到大會堂圖書館，埋首在小說書海中，頂著圓圓的眼鏡看遍金庸小說、史記、文學。這段中學生活大概是我人生中最樸素、文靜的時期，與現在打扮得花枝招展，經常風花雪月、談笑風生的我，有著很大的反差！揀科時為興趣選讀文科，後來不時在想要是選較有作為的理科，現在會否有不一樣的仕途？！算吧，半個文人的我，不知不覺當上業餘專欄作家幾個年頭，從文字中獲得難以言喻的滿足感。

中學時期女生間獨有的情誼和親密，例如上廁所必定結伴同行、課室內換衫、高談闊論私密事、在小食部買墨魚丸後你一口我一口、互相稱呼老公老婆的日常、一次誤會而獻給女同學的初吻……。回憶有著太多珍貴的人和事，還記得那位坐在我後面女同學的面容、一同去福利部買文具的場景，還有經常從羅便臣道步行至爺爺家吃飯的那段路，情節久遠，卻猶如昨天，現在已人面全非吧。

中學是社會的縮影，儘管清一色的女同學，看似能打成一片，但也存在不少是非、小圈子或莫名的比較。同學間更忌諱「發姣」兩字，那些主動結識校外男生、說話嗲聲嗲氣、參加Christmas ball、拍拖，甚至是喜歡粉紅色的都會被label，成為大家談論的對象。年少時的我們就是在跌跌碰碰中，學習處理人際關係，接受自己的不完美，再從中鞏固自信、改變和成長。

很多人會說「女校好齋」，那時只專注上學、看書、發白日夢的我，一直心無旁騖，身為女校女生，在青春時期對於初接觸異性、情竇初開、鄰班男同學的情節都沒遇過。而必經階段是身邊圍繞著不少TB或TBG，總有過懷疑自己性向的時候，和女生一起的感覺如何、會否較了解彼此？會是單一的les或是男女通吃的bisexual？！

對於後來中同相繼拍拖，依然單身的我們總會特別羨慕，也特別「恨」吧，戀愛、拍拖、男人，都未試過呀。我的初戀發生在20歲，在這個年代算遲，第一次喜歡一個人、拖手、擁抱，讓在女人堆長大的我甚為深刻 — 「我終於有男朋友了」！或者是歷史因素，女校女生對於「有男友」這回事，是會有點沾沾自喜，至少部份的我們到現在還是有同樣想法。多年沒有與男生相處的經驗，對此物種並不熟悉，到底要怎麼溝通和相處，用面對女同學那套行嗎？不懂得男和女在思想與行為上的差異，太多被動、不知就裏、手足無措的時候，需要時間去摸索，學習運用女人的魅力和優勢，哈。

對於有男人評價女校女生較彆扭、有公主病、活在浪漫幻想中，我並不認同，性格率直、堅強、有擔當是不少女同學的特點，多年來的drama、fashion show或choir，台上一個個佈景、搬枱搬凳、爬上爬落，都由我們一手包辦，女校女生就是有一份「強」呀！是否較男性化、粗魯便因人而異，但我們不是練成了女漢子，也就習慣了凡事靠自己。未動手，先找人幫，倒不是我們的作風，難怪前男友們對我的評價是「看似女性化，但實際男仔頭、獨立硬朗、不夠溫柔」，就是不懂得像其他女生般主動示弱，溫柔的撒嬌呀！

十九歲的我還是個懵懂、未見世面的女生，如果回到中學那時，大概會跟自己說做人要戒hea底，書讀得更好吧。時間過去，人物變遷，那段藍色旗袍的歲月，塑造著現在擁有不一樣特點、氣質的我們！