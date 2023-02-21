「隻眼開隻眼閉」是佛系的自我安慰，還是維持美滿感情的相處之道？

以前的她是個有名的野蠻女友，但看著她近幾年和男友相處變好，少了爭論或吵架，有進步嘛！

「我諗喺人大咗，無咁執著。」她繼續分享高見：「以前會為啲小事好執著，忍唔住同對方拗個你死我活，一個唔鍾意就嘈，但宜家真係少啦！」

「幾好啊，識收火啦。」我笑笑的看著素來火爆的她，竟然說出這樣的話。

「以前好多小事我都會介意，佢一無順我意或者做咗啲嘢令我唔高興，情緒一嚟就會忍唔住爆佢，但宜家好多嘢我都睇開咗啦，少咗同佢嘈，大家關係都好咗。」

本來就是來自不同成長背景和生活環境的兩個人，待人接物及處事手法自然不盡相同，但情侶當然會對對方有要求，例如要秒覆短訊、參加朋友聚會要定時報到、斷絕與異性朋友的聯絡、不能和朋友去旅行等，當對方沒有百分百做到，便可能惹來一場風波。然而回想起來，這些都未必是重大事情，與背叛或隱瞞無關，不就是對方未有按我們本意而做，脾氣一到，一下子便變得一發不可收拾。

不知是我們變得成熟，自動收斂脾氣，還是已接受現實不盡人意，對方也有自己一套，不應為些雞毛蒜皮的事而與身邊人爭論不休。時間是最好的靈藥，不知不覺間把我們的棱角磨平吧。

人大了，變得更獨立，亦有不同的重心，不只一味專注在男友身上，明白很多事情不是握得愈緊便等如愈有話事權，有時誰都想稍為隨心而行，被緊抓不放不就是更會反抗，追求自由麼？！

我也曾是個在感情關係中有「火」的人，近年正學習和領略兩性相處之道。「做人要隻眼開隻眼閉」這句話很老生常談，以前覺得它佛系得來是自我安慰，好像自知不喜歡，卻故意裝作不懂不知，勉強接受，糊塗地才能過得較好。後來才懂得它背後意思，是指很多事情其實無需太執著，能輕鬆帶過，便讓事情過去，令對方、自己都過得舒服點。這並不是說要無底線退讓、不管、不理，而是有些小事能看開便看開，多包容和忍耐，留個空間讓彼此抖抖氣，是恰到好處的相處之道呀。當然，這不包括要姑息對方有第三者、婚外情、賭博等壞習慣，極端情況是無需容忍的。

兩個不同的人走在一起，總有些地方需相互配合和接受，既然無法改變對方，那就無謂執著，退一步海闊天空，找個彼此都舒服自在的平衡點相處吧！