港女vs內地女：兩地文化差異、話題是否相通，溝通的落差均會成為感情的障礙？

他最近被一位內地女生積極倒追，女方非常主動，除了經常等他下班，約他出去，更在他出trip時，突然飛到新加坡，和他相伴、遊玩了近一星期。

「佢咁主動，我當然明，但對佢就係無feel嘛！」他直接的說：「我一直無表態，佢終於忍唔住問我究竟同佢算咩關係，我笑一笑無答！」

他的不回應就是最好的回應吧，顯然他不想與她更進一步。

「唔鐘意內地女仔嗎？」我問。

「佢性格OK，但始終覺得同佢唔同channel......佢係完全唔識聽或者講廣東話，要我全日全程普通話，唔太啱囉。」

所謂的不同channel，指的不是兩人話題不合，而是即使同用中文，語言或方言上還是有落差吧。港人的mother tongue始終是廣東話，說起普通話，用上不是自己最熟悉的語言來溝通和表達，可會有些不習慣？！

無可厚非，在發展初期，兩人是否話題、思路相通，擁有共同的言語皆是關鍵之一，日常生活中用的文字詞彙、俚語或笑點是否在同一軌道上。你的一言半句，她是否聽得懂？最讓他費解的是，她在香港生活數年，卻依然沒學會簡單的廣東話，無意欲學習聽、講，一直只與來自內地的普通話朋友們打成一片，身處香港，卻依然活在原有的圈子。讓我不禁想起日前看林俊傑演唱會，後面坐著一名港男和一位內地女，兩人攀談數句後打算交換聯絡，男方說能否加她WhatsApp和IG，她卻問他為甚麼沒用微信和朋友圈......。

「雖然佢住係香港，但同佢好似兩個世界嘅人，圈子唔同，連同佢講香港嘅野，例如新聞或身邊既事，佢一啲都唔知，而佢最常睇就係小紅書同抖音。」

我無意討論中港兩地，哪邊的女生較好，反正一樣米養百樣人，認識一些在港的內地朋友，為人甚勤力上進，積極學習廣東話，努力融入這個社會當中；亦有一位內地前同事，在香港生活近5年，但對於周遭發生、廣為人知的事，她是全不知情亦毫不留意，她從沒聽過香港有隊組合名為Mirror、為小孩報讀拔萃學校的她，卻不知道十優港姐麥明詩的名號、就連上年在紅館發生的大型屏幕墮下一事，她是完全沒聽聞，同事數月後提及，她才恍然大悟......是活在另一個平行時空麼？！她可是一直在香港生活，卻對身邊的事不理不聽，整天機不離手，大刷微信朋友圈和小紅書。

到底移居的意思是甚麼？當你身處這個城市，是選擇與世隔絕地活在「自己國度」，還是積極融入這個社會？就如有些人移民英國，卻只願流連在港人圈子、說盡中文，一輩子在唐人街生活......有如身在各自各的時空。

「兩地差異」說的不只是地域的距離，而是生活、習慣、甚至是思想上的分別，那一點點的差別就決定了大家是否有feel吧？！兩個人在一起，can share something in common猶其重要，儘管港女常被港男比較或批評，但無可否認，我們就是勝在同聲同氣！