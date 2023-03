港女vs內地女：兩地文化差異、話題是否相通，溝通的落差均會成為感情的障礙？

「兩地差異」說的不只是地域的距離,而是生活、習慣、甚至是思想上的分別,那一點點的差別就決定了大家是否有feel吧?!兩個人在一起,can share something in common猶其重要,儘管港女常被港男比較或批評,但無可否認,我們就是勝在同聲同氣!

You May Also Like