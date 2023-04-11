不合時宜的「戀愛腦」：婚後當個全職主婦，有老公養便等如幸福美滿？

休假時我總喜歡一個人在cafe消磨下午，那天剛好喝著earl grey，聽到waitresses間的對話，讓我不期然地把耳機音樂調低.......

「我男朋友話想快啲同我結婚呀！」年輕的waitress A說。

「咁早就想結婚呀你！」成熟店員B說。

「早啲嫁好呀，佢話會養我，唔使我辛苦返工架！」A笑著說，我看一看她，從她們早前的對話，她才剛20出頭，這幾年在不同餐廳全職打工，不像是個有一定學歷的兼讀生。

「你男朋友宜家住你屋企喎，得唔得㗎！」B皺著眉說，看來A的男友是靠女家生活，聽起來有點不濟？

「男人話養你，你就當真？女人要有工作能力，自己賺嘅錢先係自己㗎！」B已是媽媽級，看她邊說邊爽快地完成手上工作，她可是經驗之談呀。

「咁我信佢對我認真㗎……」A小聲的接話。

「到時攤大手板問佢攞錢，你估易呀！畀面色你睇，要你受氣，得唔得？」B語重心長的說。

這個年代，一心志在嫁人，擁有一輩子的飯票，這念頭我也不懂是否過時，只是覺得別把一切都想得太容易！要是對方有一定本事，穩定、充裕的收入及經濟背景，婚後有他養，不用工作，有工人姐姐，那是少奶奶，不然就是當個7日24小時的家庭煮婦，全天候無假期的傭人而已。

何況男方現在還得住在女方家裡，怎麼聽都不像是個獨立，有經濟能力的男人，天真的她怎麼覺得只要結婚，便能當個幸福少奶，一人賺錢，兩個人花，夠嗎？

愛情中從沒有理所當然，人會變的，誰都不保證當初的承諾能keep多久，生活上的柴米油鹽，會消磨掉當初的愛與許諾，更別說婚後多年，他是否還能一心一意，愛你如惜！要是感情變調，那一直在生活、金錢上、大小事情都依附他的她，會是如何？

「戀愛腦」早已不合時宜，否則一旦失戀、失婚，世界將會瞬間歸零。女人要有底氣和本事，經濟、思想獨立、擁有開闊的視野和積極的態度，與男人在生活上能互相分享、支持，重要之時為他籌謀，這樣的女人不是份外有魅力嗎？

也許工作亦有忙碌、辛苦、受氣的時候，但總比在家看著對方臉面或要忍氣吞聲地討著零用錢過活，來得更好吧。何況他給的錢夠花麼，要是如我這般喜歡shopping，買包包、珍珠、鑽石、機械腕錶……自己賺錢好像更有安全感吧！當然要是男方有本事，能為家裡承擔多些也是好的，女人可以選擇「返工賺錢買花戴」，但絕不能徹頭徹尾的依賴對方生活。

當上人妻是件幸福的事，但生活是否美滿卻誰也不能保證呀！