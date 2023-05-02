國際孤獨等級：一個人吃飯、旅行，享受單身獨處時光，曾經害怕但終究也會習慣？

有些人無伴不歡，身邊總是一個接一個，換著不同的情人，要活在充滿愛的幸福，卻也有些人享受自在的獨個兒時間，向世界級孤獨進發，沒有一絲的彆扭。

H一直是朋友圈中的奇人，自大學起已搬出去獨居，多年來單身，別說拍拖，就連女伴都沒多個。整年世界各地一個人的飛來飛去，不論是在北美定居數月，或是遊覽南美、北歐、觀賞北極光，皆是隻身前往，別人的成雙成對，都與他無關。看他孤身一人，他卻非常享受這種do not disturb mode。

他直言「一個人，曾經害怕但習慣了」，說得也是，自己一個過得多舒服，喜歡便做，不喜歡也無需勉強，過慣了如此生活，實在不想有另一半介入自己的人生，既要互相配合、遷就，亦會牽動情緒，成了一種束縛。天生享受孤獨、自助、習慣自得其樂，所以拍拖、結婚，從不是他的選項。

這讓我想起網上流傳的「國際孤獨等級表」，頭幾位的一個人去逛超市、看電影等，這些都挺easy，到後來的一個人打邊爐、唱K、去theme park，這些都已不是常人能輕易carry。至於最高那級嘛，讓我想起朋友早前提及她成功挑戰「世紀孤獨第10級」 - 一個人入院做手術！孤身在醫院大堂等候登記、拿著行李上房、顫抖地換上手術袍、躺在病床上被推進手術室、全身麻醉動刀、手術過後醒來身邊只有醫護，當中無法言喻的害怕和孤獨感是怎樣的深刻感受？！當她笑說第10級已達成，「最可靠的人始終是自己」，言語間散發著淡淡的sadness。

孤單、獨處、孤獨、寂寞，這些詞語聽起來都讓人感受到箇中的落寞，但獨自一人真的不好麼？也許以前會不習慣一個人，也害怕別人投來奇怪的目光，然而人大了，卻愈來愈享受自己一人的時光。我也算是個愛獨處的人，不喜歡和情人日癡夜纏，偏愛獨自一人逛街、吃飯、甚至旅行，享受那份自由自在的感覺。也許懂得面對自己，不過份倚賴身邊人相伴，才能更好地應對人生以後的各項事情吧。

孤獨亦是一個人的娛樂。