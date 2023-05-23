後知後覺的不倫戀：付出過感情的第三者，真的能理智地分開嗎？　

在一次活動，D認識了現任男友，外表俊朗的他，性格成熟穩重，有不錯的事業基礎，年近40，和她甚為匹配。

就在最近的staycation，她無意間看到男方手機上的短訊和家庭合照，才驚覺他早已有家室，有一名小孩。這個消息有如晴天霹靂，她怎麼想到在這段時間，自己一直是位小三。

「雖然之前都覺得有啲奇怪，平時佢最多黎我屋企，好少一齊出街拍拖，更加唔會去下短trip啦。不過佢話返工忙，放工攰，我就無諗咁多。」她接著說：「當發現佢原來結左婚，個下我真係呆左，我即刻問佢，佢都無否認……。」

「咁你打算點做？！」知道真相後理應是做出決定，醒目分開吧？！

付上感情、肉體，才發現對方的已婚身份，真是讓人深感重創。當然，不知情下破壞對方的家庭，錯不在她，但陷入這樣的一段不倫戀，是要怪自己太傻，未有早日洞悉真相，還是對方太高招，把一切刻意隱瞞！

「理智上係要分開，但我唔想……同佢一齊係我呢幾年最開心既時候。」已單身幾年的她，難得遇上他，以為就是一直在等的Mr. Right，誰想到真相是殘酷的。

「我有問過佢想點，佢一係就嬲，一係就答非所問，佢唔會為我離婚，亦都未必想同我分手。」她小聲的說：「而我都唔捨得斬纜……。」

搞外遇的男人只要是被發現真相，大多會選擇隨意地糊弄過去，他們明白女人口硬心軟的性格，只要不解釋不回應，答案無棱兩可，多哄幾句，說不定便會被原諒和接受！反正他不會跟太太離婚，亦不欲跟她這位小三斷纜，家裏有人打點一切，在外有她風花雪月，能享齊人之福，誰又會say No！

兩人之間，除肉體關係，早已萌生一定的感情，要理智、灑脫的分開，談何容易。那有一天沒一天的過，能繼續和他見面，她就不欲多計較麼？！深知不會被扶正，卻不願就此放手，也許在情場久旱多時的她，即使是面對此等劣質關係，亦有一絲的心滿意足，有人陪，總好過落單？！

是因為步入某個年紀，深怕孤單一人的感覺，所以緊抓著水泡不想放麼，而這個水泡不過是另一場的陸沉……。