Your love your fate！疼錫自己的Soulmate就是最好的避風港

日前晚上，看到天后李玟離世的消息，初時還以為誤傳，後來看到不同媒體的push message、社交平台的post，才驚覺是事實，心裏不禁一沉！腦海還浮現著她在《刀馬旦》載歌載舞的畫面，笑容燦爛，自信正面的她，怎會這樣。據聞是因為結婚多年的外籍丈夫多番出軌，相伴多年的繼女也偏幫丈夫，讓她備受困擾，既要面對婚變，身體亦有新傷舊患，受盡打擊的她難以跨過這個關口，因而患上抑鬱症，走上不歸之路，真讓人惋惜不已。

感情從來都是不少人的弱點，面對挫折之時，說要灑脫面對，是有多難！早前朋友聚會，聽著B及H兩人分別說著她們的感情事，讓人特別有感。

B與男友一起一年多，他是位專業人士，賺錢能力不容置疑，但性格木納，不解風情，亦從沒有去了解B的想法，所以他們不時會起衝突。日常生活已說不上很夾，吵架時情況更為嚴重，EQ不高的他會不時情緒失控，異常激昂地責罵她，亦會說盡不少傷人的氣話，讓她又氣又怒。即使情緒過後，他還是嘴硬的不肯承認問題，不會放軟哄她一句半句，更是從不道歉！多番的爭執，她總是做主動認錯的角色，原本性格開朗的她漸漸變得愁眉不展，日子過得戰戰兢兢。

B是這樣說的：「我對住佢唔敢講太多，怕佢一個唔鍾意又同我嘈，我唔想同佢鬧交，更加怕畀佢鬧，我覺得自己好辛苦，好壓抑呀！」

愛錯人，絕對會讓人身心俱疲，顯然這不是段好的關係，要是不捨得放手，那只能吞下苦水繼續。

而H的境況則是the other way round，早年在情海浮沉的她，接連遇過不少壞男人，歷經多次欺騙、背叛和創傷，以前在半夜收到她訴苦的message已是常事，讓我心痛不已。愛情路的崎嶇，驚弓之鳥的她對感情早已沒多少期待，更常自嘲這輩子可能不會再遇到合適的男人。在35歲之年，她出乎意料地遇上現任男友。

她說：「遇到宜家嘅男朋友，我先知原來被一個男人用心愛護同珍惜嘅感覺係咁好，佢畀到好多正能量同安全感我，醫好我心裏嘅不安同過去嘅痛。」

確實，他治療了她心裏的trauma，讓她對感情、男人，再次重拾信心，亦明白自己還是值得被愛的，看著她幸福的臉龐，這才是一個被寵愛的女人應有的模樣。

Everyone wants to be taken seriously，疼錫自己的男人是最好的避風港。在面對人生、生活、工作上的喜怒哀樂、壓力、不順、逆境低潮時的情緒、苦水，都無需隱藏自己的想法、感受或脆弱，他會是個能分享生活、聽你傾訴的對象，給予撫慰和依靠，讓不容易的人生變得較為舒坦。

這樣的愛未必與對方條件或財力有關，即使對方再富裕，但面對人生的up and down，不願在身邊陪伴或支持，這又有何意思？！錢或物質也許重要，但從來都不是心靈的靈藥。

Your love your fate，怎樣的愛情，就滋養著怎樣的人。我們要的是一位soulmate，用他的誠懇、溫柔，治療我們的心傷，一直在身旁，一起面對世途的煩事、難事，我很認同，適合的愛人就是人生中最好的心理醫生。