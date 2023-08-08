突然變得喜怒無常、熱衷打扮，會是偷食嗎？看清他出軌的4個徵兆！

感情總是有起有伏，時而親密，時而略有距離美，但要是對方在背後「搞搞震」，另外有人，事情便沒那麼簡單了。也許他會把偷食這秘密藏得很好，但總會有些蛛絲馬跡，會讓人察覺吧！學會「挑通眼眉」查看，辨別他有否涉嫌出軌，男女適用呀！

#1 脾氣喜怒無常，態度就是差

也許他懂得說謊，但真實的態度總是難以掩飾，本來脾氣良好，甚有耐性的他，變得容易暴躁，對你動輒耍性子，突如其來的變化，隨時代表他有古怪。簡單來說，就是厭倦這段關係；不愛了，才會變得不耐煩，發脾氣兼不在乎對方的感受吧。無論是不顧伴侶心情或是想趁機逼走對方，反正他的不在意和心不在焉，就是一種憑證了。

#2 外出借口天天不同，直接失蹤更乾脆

要與小三相聚，自然要騰出更多的時間，當他開始搬出不同的理由外出、夜歸，例如今天說要加班、明天要和同事吃飯、朋友飯局突然變多……甚至是他直接失聯、失蹤，讓你找不著人，那便要多加小心！他是突然地Socially active，交遊廣闊，還是有另一位更讓他感興趣的人要見面、陪伴？要是對方還有奇怪的痕跡或新喜好，例如身上沾上香水味、長髮絲、突然留意異性喜歡的物品等，那劈腿事實隨時擺在眼前了！

#3 熱衷盛裝打扮，但都不是給你看

當兩個人一起久了，自然是邁進comfort zone，由剛認識時，每次見面總是細心打扮，落力搭配，到現在彼此都以輕鬆舒服為主，漸是疏於打扮，這都是情侶間必經的階段。只是有天起，對方突然異常注意儀容，去做gym練身材、每天細心地刮鬍子、化著更精緻的妝容，這都可能是出軌的先兆！朋友提過，有段時間女友變得瘋狂打扮，貼身上衣、短裙、濃妝、假睫毛，他只以為她愛美，後來才知道她有了新人，打扮得更漂亮是為了與小王約會！

#4 突然的性冷感，抗拒親密行為

身體總是很誠實，當對方以往和你是「糖黐豆」，最近卻與你刻意保持距離，不願意主動擁抱、親吻或做愛做的事，是忽然性意低，要努力清心寡慾，還是外面已有人，滿足了情感和肉體的慾望？！情侶間的親密接觸是基本的需求和行為，但當對方欠缺性致，甚至拒絕進一步，親密動作減少，床上溫存次數驟降，隨時便是個警號了！