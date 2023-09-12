拍拖卻過得像單身？總是被排到最後、半個月也不能見一面，還算是愛情？

「又就嚟半個月無見佢啦！」她輕嘆了口氣。

「小姐，你地又唔係異地戀，咩事咁少見！」我接著話。

「佢忙嘛……。」

香港不是很小麼，怎麼身在同城的他們卻很少見上一面！她男友是個大忙人，聽說返工時間長，工作外亦要抽空增值、weekend陪家人，還有留時間給自己，schedule排滿滿的。忙忙忙，她總是被排到最後，他不會騰出多少時間陪伴她或與她聯絡。

「我有同佢講過，就算少見面，佢會唔會可以密啲message我？！佢只係話『我好忙，未必做到』，佢都講到咁……！」

「即係見面少，contact又少，真係似拍緊拖？！」我試著幫她釐清事實。

她也就漸漸習慣了這樣的模式，一個星期未必能見上一面，每天更不會有一通5分鐘的電話或有來有往的短訊。每日聯絡大概維持在10個以內的短訊，大多是早晚時份，他會傳來「早晨」、「放工啦」，然而當她回覆數句，說著當天日常，他大多hea回一個emoji，that’s it，這就是他們每天所謂的交流。

「人地拍拖至少一星期見一次，食飯，行街，但我同佢就好少……。」

忙工作、忙自己的事，就是沒有多餘的時間見她，自私的他當然是沒有理會她的心情，繼續把她晾在一旁吧。也許連她都開始分不清，「忙」是真正的原因，還是隨手打發她的借口，反正這個字十分管用，讓她不敢多加反駁，善解人意的女友是不應打擾男友「忙碌」的生活呀！

其實我們都懂，兩個人在一起，被喜歡、需要、掛念的感覺是怎樣的。要是對方足夠喜歡她，即使再忙，他亦會想起她，想找她，簡單回一個message，花不了多少時間。

在這個社會，誰不忙碌的，諸多借口、經常無影踪、態度冷淡的男人，就連一丁點的時間都不願意給她，這不就說明她對他而言並不重要？！記著，有心的人，永遠有時間。

「其實你同single有咩分別，嘿？！」男友沒空相陪，更無暇多理會，她就如一個透明的存在呀。

與其長期留守寂寞，等待他出現，不如單身一人來得更自在？