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28/11/2023

移民外地尋找伴侶？5大移居後的擇偶條件，出Pool並不如想像中容易！

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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　友人D早前孤身一人到外國生活，本來學歷不算好，在香港有份office工，總叫生活穩定，到外國後她自知英文欠佳、沒有特別專長，是要接受現實，從低做起。

 

　　她輾轉找到當地酒店house keeping工作，總算是定下來，而單身寂寞的她亦急欲在異地覓得伴侶，只是一切沒想像中順利！

 

　　「我有好努力喺App上識人㗎，同過唔少男仔出去，有local、BBC，但多數見過一兩次就無下文……可能大家溝通唔好，無咩嘢講啦！」

 

　　她固然是想認識local，融入當地生活，然而因為文化上的差異、語言的隔膜，所以即使與對方見面，大家亦多是一句起兩句止，有時她更是聽不明白對方說的話或是local slang，雞同鴨講似的。言語溝通不來，總不能靠身體語言吧，未能與對方暢所欲言，約會氣氛既打上折扣又充滿尷尬，何來下一步的發展。

 

　　人在外地，能揀選的對象不多，白人普遍想找個同聲同氣的女朋友，華人女生不是他們的首選，而當地亞洲人、華人或是近年移民的香港人數量始終有限，亦有著不同的文化、背景或要求，想遇到可發展的人著實不易呀。

 

　　「我都有試過識移民嘅香港人，有個banker係呢邊工作幾年，外表、條件都唔錯，我對佢都幾有好感架。只係當佢聽到我做room attendant，工作係執房，打掃，就即刻話大家有差距，唔適合。亦有遇過啱啱過去嘅港人，佢好直接話想搵個條件好啲嘅女仔發展！」

 

　　當她以為試著找同根同源，文化相通的移民港人為對象，應會較為容易。誰想到不是被對方嫌棄工作，便是直言她條件欠佳。是的，不少人揀選對象時，都會把現實因素，如對方工作、發展和經濟能力納入考慮條件，而離鄉別井在異地生活更是不易，誰都希望能站穩陣腳，除了靠自己，也想有個幫到手的對象，不論是並駕齊驅或是共同面對生活上的開支和壓力吧。

 

 

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