被分手：無聲無息沒一句「再見，謝謝」！連分開都不能好好說？

「我諗我『被分手』了，點會諗到係咁樣結束！」

半夜收到她這個短訊，我心也不禁一沉。

她和男友早前就婚事談不攏，更為此大吵一場，本以為會一如以往，過幾天大家消氣後，說上幾句話便能順利和好。誰想到那次吵架後，他沒有主動找她，無論是她借故message他，他即使online都不讀不回，打給他亦沒有接聽。就這樣僵持了半個多月，大家持續失聯。後來他在社交平台出了一個寫著「單身萬歲」的post，她才驚覺，失蹤的沒有失蹤，只是他選擇不回應、不現身，無聲無色地結束這段感情。

「佢係故意避開我吧？！點解連一句『分手』都唔同我講，我覺得好難受！」她歇斯底里的說著。

突然被分手的她，努力地試著裝作若無其事，過著與往常無異的生活，如常上班下班，定時吃飯，盡量不把失戀的情緒帶進生活。然而被打亂的生活，怎樣也不易過，獨自一人的時候，想起從前的事，她便情緒波動，會唉聲嘆氣、默然流淚和慣性失眠。

對於周末、假日她更是特別敏感，看著街上一雙一對的情侶，想起自己孤單一人，更是害怕落單，怕家人知道會多問、怕舊地重遊、怕看到對方曾送過的東西、不敢多翻手機，有太多的合照和訊息，身邊的事情和回憶都與對方有關……要如何捱過、如何振作？！說著說著，大家都怕她抑鬱了。

分手是因為對方累了倦了，還是另有隱情？戀情結束在即，無論是誰的決定、甚麼因由都好，「分手」是否也該好好說？約出來當面講或是一通電話，聊幾句再提出，也不是難以做到的事吧！至於message分手或是故意搞失蹤、避開對方，讓一切無疾而終的手法，我可不認同，這不就讓「慘被分手」的一方心裡更為難過和不甘心麼！

說到底，對方是一位曾經愛過的人，好好的道別或說句「謝謝」，也是給予這段戀情最後的尊重吧！