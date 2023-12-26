節日氣氛下，異地戀更顯寂寞！再貴重的禮物，都不及陪伴重要

「我同佢都應該就嚟散……。」他一直是朋友間的開心果，突然說出心裡的心傷，讓我為之一呆。

「我啱啱先買左Cartier情侶戒，打算送畀佢。」他苦中帶笑的說。

「Cartier，你買咗邊款呀？」近年由包包轉戰首飾的我，對於大牌飾品愈見喜愛，他一提到我喜歡的牌子，差點就忘了他的心事！

「C de Cartier有鑽石嗰款，我諗到平時好少陪佢，不如買份貴啲既禮物送畀佢啦！」他幽幽的說著，女友在上海，自一起以來都是分隔兩地，偶爾的長假期才能見上面，共渡幾天寶貴的時刻。

「佢收到一定好開心啦！」我安慰著說。

「佢話佢情願我喺佢身邊，一齊食餐飯，都開心過我送禮物……。」他不禁嘆了口氣。

異地戀，身遠、心離的兩人，平日未能見面，簡單如一起快吃個早餐、共進晚餐、weekend date都變得份外奢侈。兩地假期不同，節日未必能一起度過，這就是箇中的無奈。所以他的這段感情悲喜交雜 — 「悲」是一年365天，大半的時間都是各自各在不同的城市，分開地生活著，單靠冷冰冰的手機來維繫，既觸摸不了，亦感受不到彼此的體溫；「喜」是兩人仍願意堅定的在一起，期待再次見面、相擁的一刻。

他那樣說著，亦讓我一下子陷入沉思，這種感覺似曾相識。思緒突然回到數年前，當時男友在聖誕前夕送上一個藍綠色盒子，是Tiffany的項鍊。收禮物本該是開心的事吧，但那時的我木無表情，沒多少喜悅，心裡只有一句沒說出口的話「你送禮物畀我，不如對我好啲啦。」。當時唸大學，忙於課外活動的他，很少時間相陪，亦鮮有考慮我的感受。我大概只是第二順位吧，感覺自己不太重要，亦沒多少存在感。彼此間的感情時好時壞，缺少女生最需要的陪伴和分享，一切都算不上實在。儘管他偶爾會識趣地送上我喜歡的零食或禮物，但所謂戀愛ing的我有種難以言喻的孤單。也許當禮物放在掌心，才有一刻真實，是被愛著的感覺！

禮物固然重要，但女生要的有時不是物質上的撫慰，而是情感需要和對方的用心。面對異地戀的無奈，大概物質就是他能力範圍內，能彌補這段情的缺失吧！