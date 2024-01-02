新一年的感情回顧：從過去戀情中學習！遠離2類該提防的男人，邁向新生活

過去一年，她經歷過兩段戀情，兩個撕破臉的前男友，花過感情和心血，最後還是空手而回。儘管連番的徒勞無功，卻讓她對感情有所覺悟，明白自己受不了哪種男人的性格，該與哪類的男人割席，了解自身的需求也是件好事吧！

「拒絕自私、計較的男人」

剛和前男友A一起不久，他們已為金錢觀的不同而多次爭拗。儘管他人工較高，但對錢銀向來計較，平時外出看戲、買飲品的費用，他每分錢都算著，和她吃飯大多是幾十元的快餐或茶餐廳，食物是否健康、有營養，他從不在意，最緊要便宜。要是他先付帳單、多買了些零食，他會多次掛在嘴邊，隨後著她在PayMe還款，哪怕只是十元八塊，他皆窮追不放。漸漸的，她難以接受這種奇怪的拍拖模式，畢竟大家已是30出頭，每月幾萬元的收入，不是該追求較有質素的約會和相處麼，怎麼連些小數目他都錙銖必較、不是茶記便是麥記，還AA制，完全偏離她平時的喜好習慣，生活downgrade呀，嘿！猶其是當他無比計較後，轉頭卻給自己買入各樣的名牌衣物和包包，她瞬間明白他的自私自利了。

「離開經常疑神疑鬼的男人」

前男友A是個滿有疑心的人，自一起後便要掌握她的行蹤，無論是她假日的朋友活動、聚會，或是平日中午與同事吃飯、下班後有飯局或回家，都得向他逐一報備，並隨時接受查勤。因為他的不信任和莫名其妙的疑心，讓她感到十分厭煩 — 每當她跟同事們吃lunch，但凡有男同事一起，他知道後都會懷疑及問長問短；早前她外出時沒有秒回他短訊，他便懷疑她約了其他男人，有不正當的關係，繼而大吵大鬧；甚至是她和中學時認識的男友人吃晚飯，期間未有機不離手地回覆他，他直接說出難聽的話「你失蹤兩個鐘，去開房都得啦」！各項的蠻不講理，說盡抵毀她的話，實在讓人難以忍受，離開如此疑心大的他絕對是最好的選擇。

不適合的人便該早日分手

她和前男友B是兩個世界的人，彼此背境、學歷或工作情況的差距，讓他們不時為相處或處事方式而爭吵。她意識到無論是大家的生活模式、性格脾氣，這都不是一段舒服的關係，大家就是不適合，但在「要不要分手」這個關節眼上，她猶疑了。原因很簡單，她害怕放棄眼前這個男人，已老大不小的她只會更難找到下一個對象。下錯了這個決定，隨時要有心理準備當剩女了，那可怎麼辦？！如果繼續當沒事發生，她還算是有個男朋友呀……對此，她拖延了數個月，與他拉扯一番，最後才正式分手。

承認吧，有些男人就是該早日分開，決斷地放棄不適合的人，是我們必學的一課！