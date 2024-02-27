我的已婚男友：愛情從不分先來後到，自己只是短暫的第三者！與妻子名存實亡，是承諾還是謊言？

印象中的她是個說話嬌柔、舉止斯文的女生，是男生會喜歡，女生也願意親近的類型。最近和她漸變熟絡，才知道她鮮為人知的感情狀況，她有男友，他已為別人丈夫，任職跨國公司高層，有才亦有財。

看似外表柔弱，在感情中她另有一番狠勁，當上小三已數年，一直軟硬兼施地逼宮。無論是陰聲細氣的哄著他離婚、多番提分手作威脅，或是故意做些小動作，留下偷情的蛛絲馬跡，不外乎是想他早日簽紙離婚，讓她坐正。

「佢同老婆只係得返一張紙，平時各有各忙，好少相處，而佢老婆開口埋口就係問佢拎錢，如果唔係有細路，應該一早分開啦，而我只係咁啱出現！」她簡述著她男人的現況，而我也分不清這是事實，還是男方跟她說的借口。

「佢都拖咗幾年，你點諗架？」我不願意多加評論，還是先聽聽她的想法。

「我同佢之間嘅愛情嚟遲咗啫，佢宜家愛嘅人係我，做第三者只係暫時。」她語氣略有得戚。

年輕、漂亮就是女人最好的本錢，她以為自己抓到一張「好牌」，死命的不願意放手，然而為了維持關係，她得裝溫柔乖順、賠笑臉的陪著他，小心翼翼地付出和忍受著委屈，是當小三的法則麼？而得到的是光鮮亮麗的表面生活，吃幾頓好西、收到幾個名牌包包和首飾吧。這段不見得光的關係包含著「偷」和「搶」，一句「愛情來臨」是把一切都美化了嗎？

當然，聰明的出軌慣犯早就有一套台詞，當她試著步步進逼，要曝光這段關係，他總是迴避和推搪。他是這樣說的，「我無諗過同你會一齊咁耐，我唔係故意令你陷入咁嘅關係㗎，但我控制唔到自己。我同老婆已經名存實亡，遲早都會離婚，畀啲時間我。」他除了落力安撫她，更承諾會對她好，給她好的生活。

感情可有分先來後到麼，還是沒擁有愛的才是第三者？他終究是別人老公，一日未弄清身份，她都只是沒名沒份的第三者。在別人老公身上浪費時間，背負著小三罵名，是有多不值得呀。況且，誰都不知這段不能曝光的關係能維持多久，他能隨時結束，掉下她，她亦不能怨，一切只建立在新鮮感、刺激感和肉體誘惑之上。

要知道，穩定的婚姻，完整的家庭，對男人事業是有多重要，無論是心靈上的安全感或是工作升遷的路途上，它都有種無形的優勢，這是一位經常搞婚外情的男性友人說的，所以他每天依然戴著婚戒上班，下班後摘掉它與小女友約會。

介入別人婚姻，當上第三者，別自欺欺人的說一句「只是愛情遲來了」，誰也明白這是一場賭博，失去的隨時比得到的更多。