渣男黑歷史：好男友曾是渣男代表？對方的舊情舊事湧現！該追究過去的事還是攜手向前走？

「如果你知道對方有過黑歷史，你接唔接受到呀？」她吞吞吐吐的說。

她和男友一直相處不錯，更有意計劃將來，只是一切沒想像中順風順水。她無意間發現男友有過一段瘋狂縱情聲色的過去，一夜情的習慣、好幾位炮友，甚至在前段戀情中數次偷食的紀錄。

「佢對我一直幾好，大家一齊都開心，我點會諗到佢之前咁隨便，男女關係咁混亂，我好難當無嘢呀！」她皺著眉說：「我開始諗到底佢對我係咪真？有無背住我偷食、有無野呃我？！」

他那段過去，讓她一時間無法接受眼前對她不錯的男友，竟然有這副黑暗面，儘管已是好幾年前的事，亦在他們一起之前，她就是介意。

對方的私德確是一個指標來衡量他是不是一個合格的伴侶，他的性格、人品、操守，都會影響這段情是否能「長治久安」。誰都希望伴侶是個感情背景清白、性格專一的人，而他曾有的作風，處理感情關係的態度，都是他真實的一面？

「咁你要問自己接唔接受到啦，但之前嘅事，真係過唔到嗎？」我輕聲的說，只有當事人才有答案吧。

揭開「好男友」的面具，他原來是渣男代表？這樣糟糕的過去，確實是讓人難以接受，猶其在開始時，他沒有如盤托出，卻在之後才被她發現真相，粉碎了一切的好形象。雖說現在的他好像生生性性、專一相待，但她不禁會想曾經慣性出軌的他，可會是有一次便有無限次？她為此變得很敏感，很沒安全感。

他的黑暗過去固然是讓人難以接受，但一切確是發生在他們一起之前，「人誰無過」這句話雖是老土，卻也是不爭的事實，畢竟大家都活到這個歲數，在情場上浪跡過好幾回，也不見得是很清清白白的人，怎可能沒做過有錯有壞、瘋狂或後悔的事？只是過去了已無法改變，我們又能怎樣！不抓住過去，只看現在，可以嗎？

要是對方曾有段不堪的過去，就該直接否定這個人麼？這沒有必然的答案，全在於我們心裏能不能跨過過去，攜手走前。說不定曾壞掉的他已洗心革面，希望能重新來過，跟喜歡的人好好地走下去？與其執著過去，倒不如看現在的他是如何吧。

過去的事已無法追究，要是你愛的是眼前這個人，這刻的他對你好，就別想太多，事已不可追悔，將來可期便夠了。