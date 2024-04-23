揭穿假面閨密！感情中最大的競爭者不是別人，竟是曾經的好友？

雖說人愈大愈難認識朋友，她和閨密F卻是在一個工作場合認識，繼而發展出超好的友誼。兩人間總是無話不談，每天不是長期在線WhatsApp、便是見面時說個不停，聊到天昏地暗，說著工作、朋友的趣事或感情事。

日前F與男友分手，心情低落當然是找她傾訴，而她也積極的想介紹男生給她認識。

「我本來想介紹男友嘅朋友畀佢識，特登搞咗個飯局，4個個晚都傾得開心㗎，講下平時嘅野，旅行嘅事，但我發現F對我男友有興趣！」她結巴的說。

「F話『我終於見識到你男朋友有幾Caring啦，佢真係幾唔錯呀！』，我當時都無為意，咁平時我都會講下男友對我幾細心、溫柔，但點會估到佢有興趣嘅唔係我想介紹個男仔Friend，而係我男友！」她抽了口氣。

一場飯局，未有促成F和男性好友的發展，倒是讓F接觸了她男友，並產生好感！

「真係有目的咁搵你男友？」我挑著眉說。

「佢突然add我男友IG，之後就開始進攻，主動Message，初時講下無聊野，後來就噓寒問暖、Send下相、約出去！如果唔係我男友講，我點會諗到佢背後做咗咁多野！」她續說：「我有問佢，佢無否認，仲話都係睇我男友揀邊個，我當佢係好朋友，點會諗到變成情敵！」

從閨密手上搶男友這回事，沒少聽過，但誰也沒想過會發生在自己身上吧，一直如此信任的好友，竟然不再是密友，而是情場上的敵人。當初那張笑意盈盈的臉龐，卻在這刻露出黑暗的真面目，「假面閨密」怎不教人背脊發涼，難道曾互相交心、扶持的情景，都是假的？！

曾有朋友分享過她過來人的經驗，當時她單身良久，某次和中學好友、好友的男友一同到Theme Park遊玩，看著該名男友對好友處處細心照顧，不禁讓單身狗的她羨慕不已。碰巧那時好友受傷，他更是一臉緊張的扶著她飛奔救護站，當刻她心裡便萌生奇怪的念頭，想著要是這個男人是自己的，那有多好，她瞬間心動了。

不論是無意間動情或是有意爭奪，有了橫刀奪愛的想法都是要不得的。她和F會否為男人反目成仇，也許現在還言之尚早，但當壞念頭在心裡滋長，好友成了競爭者，這段友誼是回不去了！