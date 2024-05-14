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14/05/2024

吵鬧、家暴、出軌、分居！名存實亡的婚姻，為何卻遲遲不離婚？

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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

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　　「其實拖咗咁耐，我都想有個了斷。」她嘆了口氣。

 

　　當初他們拍拖不夠一年，她自覺年紀不少便沒有多想，急著結婚，即使相處常有磨擦，她想著也許婚後他會有所改變。

 

　　結婚近10年，談不上幸福，由頭幾年無間斷地吵架，到後來他生氣時會動手動腳，試過推撞、掌摑她，其後直接失聯，不歸家，近年已演變成分居狀態。對她態度惡劣，對兒子也甚少過問，只是為了兒子，她依然一直啞忍，不想分開。

 

　　「以為只要我忍，就會忍到佢浪子回頭，點知原來無呢一日，佢已經好高調咁有個女朋友，咁我算咩？」

 

　　「同你係夫妻關係，出面又有女朋友，但你地分居緊，佢仲算唔算偷食呀？！」真複雜，我實在不明白！

 

　　她一心一意地為這場婚姻、家庭付出，甚至辭掉需經常出trip的工作，只為了照顧好這個家，然而現在是家不成家呀，面對他多年來的言語、肢體暴力、刻意迴避責任，甚至是公然出軌，她都一直忍著、捱著。

 

　　「我初時畀佢揀，一係回歸家庭，一係離婚，但佢兩樣都唔揀！其實離婚對大家都好，佢就係唔肯，每次一講簽紙分開，佢就發脾氣，大吵大鬧，我都怕咗佢了。」

 

　　當日輕率的決定，選上一個糟糕的丈夫，讓人生陷入了困局。好了，這刻的她總算想面對現實，落手處理，卻輪到他堅持不肯放手，不願簽紙離婚，讓她甚為煩惱！

 

　　也許自私的男人就是這樣，他既不珍惜太太和家庭，卻也不代表想就此放手，最好不變應萬變，反正現在的他可好，繼續風流快活之時，維持著現時婚姻關係，也不見得要付出多少時間或責任，就當是為自己留個退路，不離婚更不會有贍養費的問題！

 

　　「一日唔搞清楚身份，我就只能繼續困係呢段名存實亡嘅婚姻，無晒自由，更加唔好話想識下一個男人了……！」

 

　　當婚姻走到盡頭，大概只是希望能好聚好散，和平地分開吧，但原來這亦是很艱難的！

 

 

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