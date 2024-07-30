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港女講男
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30/07/2024

公然一腳踏兩船，還讓家人當上共犯！面對「渣男」弟弟，應大義滅親還是隱瞞實情？

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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　最近她分享一件家事，除了令我大笑一場外，更讓我開足眼界！

 

　　「估唔到佢個衰仔竟然一腳踏兩船！」她不憤的說，她口中的「衰仔」，並不是她男友或兒子，而是弟弟！

 

　　「腳踏兩船你都知，咁坦白講你聽呀？」我忍不住笑，話說這等不見得光的事，是很少會讓家人知曉吧，我著實好奇她是從何得知！

 

　　「早排佢帶女朋友返屋企食飯，我地之前都見過，點知過幾日，佢又帶另一個女仔返嚟，照同阿媽介紹『呢個係我女朋友』，仲叫我地唔好爆……！」她不滿的說。

 

　　噢，才相隔幾天，兩名女友相繼現身，前後腳到他家吃飯，誰都立馬懂得這是甚麼一回事，明顯就是「女友一號」、「女友二號」，同時並存！而帶回家吃飯顯然是劇情一部份，懷柔政策的一種，好讓一號和二號都以為自己是見過家人，關係被確認的正牌女友，這樣他便能繼續安心地左右逢源。倒是為難她這位姐姐了，明知道弟弟做出此等事情，卻不能變臉，更不能聲張，莫名其妙地被拖下水，當了他做壞事的共犯！

 

　　「你做家姐又唔爆得，仲要幫手隱瞞，真係裡外不是人，嘿！」

 

　　「兩個女仔都唔知對方存在㗎，仲以為自己係正印……點會估到真相係咁！阿媽都叫細佬唔好咁樣對人，但佢就係唔聽，我做埋幫兇，有口難言呀。」

 

　　眼見弟弟意欲聯同家人左瞞右騙，她卻又不可能大義滅親，站出來向兩位女生道出真相，那豈不是坐實了弟弟是渣男的罪名！只是同樣作為女人，看著他花心地腳踏兩船，心裡也會感到不安！

 

　　現在的感情果真複雜，以前搞多角關係大多只是暗地裡進行，而此刻已進化到能光明正大的登場，登堂入室，帶回家與家人吃飯？他可真會捉心理，畢竟對方願意把自己帶回家面對家人，是一種認可，女生心裡感到安心，亦會對他大加分，相信他是認真的。誰想到原來只是高手招數，讓身為副選或後備的女生得以安心，要是還有家人協同，一起幫口或隱瞞，整件事更是似層層呀！

 

　　感情有太多的真真假假，原來所謂的「家人認可」都可以是一場假象？

 

 

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