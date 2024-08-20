首次約會就被Out？見面談及這2個話題，切忌自踩地雷、口不擇言！

早前她認識一位男生，對他第一印象不錯，她便試著給予機會，來一場正式的約會。然而這場約會可沒有讓他們關係昇華，卻是迅速的走下坡。原來見面期間，他沒頭沒腦的行為和毫無分寸的追問，自踩約會地雷，實在惹人反感，令她對他感覺大打折扣，揚言一切就此告終！

#1 直接挑剔對方工作

初相識時，對方的工作大概是打分數的一環，他是名中文科中學老師，算是工作穩定，薪金不俗的一群，這樣的他大概有點自負。約會開始不久，他即問及她的工作和職位，當她提及自己在媒體公司工作，他即毫不客氣地說「咁你唔係專業呀？人工咪爭啲！」，當時的她只能苦笑，是要如何回應呀，場面瞬間變得十分尷尬。

怎麼了，他是在故意批評，看不起她的職業和工作嗎？即使她不是名Professional，但也實在不該於約會中被這樣評價吧。當他那麼在意女方的工作，他也不見得能和那些有才華、有財力的金融才俊、專業的成功男士相比呀。約會時言語間客氣一些、少些氣焰、懂得尊重對方、說恰當有禮的話，是待人接物的基本禮貌，真想說句「他學校無教嗎」？

#2 追問對方情史和分手原因

這個年紀，誰不是拍過幾場拖、錯愛過幾段、失敗過好幾回……當我們已決定跨過去，重投情場之際，確是不會想回首那些黑暗的過去。成年人都懂，對於過往情史，是該點到即止的緬懷和提及，畢竟都過去了吧。

兩人初次約會，本該是輕鬆自在地聊聊天，偏偏他卻很不識趣，在大家算不上稔熟之時，已多次問及她過去的拍拖情史，例如交過幾個男友、一起多久、分手原因、是否還有聯絡等。內容涉及不少感情細節和個人隱私，讓她著實感到不太舒服。即使她想隨口帶過，他還是鍥而不捨、毫無分寸、口不擇言地追問下去……。Oh，老大不小的他，難道還不懂得人與人相處間應有的基本禮儀麼，在初期認識時便觸碰對方太多過去和私事，這不是了解，而是沒禮貌，不尊重的表現呀！