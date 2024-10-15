上班只是為了「買花戴」？想嫁對人，就要選一個疼你寵你的男人！

和她變熟稔是從包包開始，我們都是某大牌的粉絲，從討論當季最新款式、是否入手，到後來談及較多私人事，她是我的同事，一位熟女姐姐。

她在公司任職多年，文員的職位配上全身名牌，背著最新款Chanel包包、腳踩Dior鞋子、手戴Rolex Daytona、滿手Coco Crush首飾……外人看她一身貴氣行頭，定會以為是位列管理層的人物。她間中會休下午到名店「巡視業務」，有次翌日上班，神清氣爽地挽著新買的Hermes包包，一看她便知「非池中物」也！

「都係老公錫我啫，每個月我去shopping，佢就負責找卡數！」她滿臉笑意的說：「今個月我又買咗個Chanel新手袋，佢就嚟叫我買少啲㗎啦！」

「真係好，我呢排想買錶，要儲下錢先，哈！」未有如她這樣幸福的我，是習慣靠自己了！

有丈夫長期疼愛，附屬卡任用，她顯然是位幸福人妻，賺錢只是為了買花戴，工作不追求名利或升職，但求輕鬆無壓力，能準時下班，方便休假。別人上班賺錢是為了生活、供樓，有閒錢才考慮買奢侈品，而她月月Shopping，返工是為了更好的享受！

「我同你講呀，要搵個錫你嘅男人，我以前男朋友有錢、靚仔，但花心，對我又唔算好，嗰時我都好忐忑，最後揀咗呢個老公，當時佢唔算有錢，但一開始已經對我好好，到宜家佢搵到錢，對我更加大方！」她語重心長的跟我說。

選擇對的人很重要吧，挑了一個怎樣的人，就引證著你之後過怎樣的人生。揀男人不能只單看外表，高大帥氣、有錢又如何，要是他不夠專一，隨時惹來不少狂蜂浪蝶，讓你盡是戰戰兢兢。選一個愛你、寵你的男人，即使他未必有很強的財力，但他就是願意努力做得更好，給你最好呀！

她結婚近20年，兒子都快上高中，丈夫婚前是位暖男，婚後更是愛家，除了負責家裡經濟和財政規劃，對她更是照顧有加，包辦大部份家務，她頂多是閒時幫忙洗衣、晾衫而已。當她笑著說「女人做家務做得多隻手會粗㗎！」，簡直是狂放閃光彈呀！她雖已45 up，但樣子帶點童顏，身型苗條，穿上貼身短裙，比實際年紀年輕一截，我信不只是她Keep得好，而是丈夫對她百般愛護，她不用為生活或感情煩惱，是他Keep得太太好呀！

「記住，女人一定要返工，最好搵份無咁忙嘅工，唔駛捱到殘，哈！返工先會精心打扮，用下靚袋，做家庭主婦嘅話，唔通去買餸拎個名牌袋咩！」難怪生活無憂的她一直沒有選擇當少奶奶，上班是為了每天美美的出門呀。才明白「賺錢買花戴」的哲學是返工不只為賺多些零用錢，而是有份工過日晨，重點享受打扮得光鮮漂亮，拿著靚包上班的感覺！

很多女人會期望能「嫁得好」，但這詞普遍是指嫁一個有錢、有成就的男人，而我會形容她是「嫁對人」，嫁給一個全心全意愛她和孩子的男人，這才是幸福的模樣！