為甚麼對方一直不肯公開戀情？關係未能見光，是因為這幾個情況？

每個人在感情中的安全感都不盡相同，而她的不安大概是來自男友的處理手法。一起逾半年，他一直不願意公開戀情，從沒有帶她見朋友或家人，更沒有在社交平台上放過一張合照，她是透明的存在麼？！對此，她挺有微言，到底他是否對這段感情不認真，還是有不同的情況，讓他不欲公開關係？！

情況一：雙方倘在初步發展中

每對情侶的發展進程有快有慢，一起多久並不是衡量感情深淺的指標，當大家倘處於了解和發展階段的初期，無論是相處、性格、處事、人生觀等，都仍在磨合和摸索當中，誰也未肯定對方是不是適合走下去的人。不願意在確認對方前，便太早公開，面對朋友或家人的評價和關心，可是件很煩的事呀！何況感情未算穩定，要是一下子鬧分手，那不是讓眾人「食花生」！為了省事，避免滲入他人意見或分手後要跟不同人等解釋多多，對感情事、另一半暫且不講不提，實屬是正常的做法呀，一切待「肯定」後才算吧！

情況二：只想低調地相處

自從社交平台出現，不少人都過著熱愛放閃的人生，無論是與情人約會、合照或收到禮物的情景，都要逐一放上網，漸漸地這便成了不少情侶相處的公式。是要上載甜蜜合照、出post並配上肉麻示愛的文字，大型放閃才是確認彼此關係的正常步驟？！然而不是誰都想公開每段拍拖情節吧，讓我想起某位前度，他當時半威逼我把合照放上IG，公開他的存在，不然他便一直大吵大鬧，說我有心隱瞞關係，讓我不厭其煩！感情是私人事，不是非得要把情事公諸於世，才算是幸福的一對，不放閃、不張揚，低調地好好相處也是一種自在的方式吧！

情況三：為自己留後路，她只是個後備

要是他未有公開關係是因為以上兩個情況，那一切都只是時間問題，但假如兩者皆不是，難道是有不為人知的原因？如果他一直閃閃縮縮，刻意地隱瞞關係，害怕被人知道或看到，實在是可疑吧。仔細想想，他可有認真地看待這段感情，是一個值得信賴、託付的對象麼？！他會不會在留後路，騎牛搵馬，想找個條件更好的女人？！記得要審視他過往的紀錄，假如他是個女伴換個不停、玩世不恭的花花公子，可就要小心了，他不願意公開戀情，可能是一直未想ready定下來，又或是不想為一棵樹放棄整片森林，現在的她只被當作後備選擇，最好能找到下一位！