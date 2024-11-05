突如其來的出櫃！面對雙性戀丈夫，共同建立的婚姻家庭該如何是好？

「我完全無諗過……。」失落的她幾近面無血色。

他們結婚好幾年，婚姻生活過得雖算平淡，卻也甚為安穩，然而平靜的生活被突如其來的「真相」給打破了。

事緣丈夫突然跟她Confess自己是雙性戀，既喜歡女人，亦喜歡男人，有幻想、有慾望，多年來心思一直在兩性間游走，只是壓抑著自己的心、對同性的想法。然而近日他驚覺自己始終偏愛同性，為了忠於內心的選擇，他打算正式出櫃。

這個秘密突然曝光，打破了他們平凡的夫妻生活，更讓她滿腦子盡是問號。當初他為甚麼會結婚？是真的有愛過她，還是一直在裝？她是個煙幕嗎？這段婚姻竟然落得如此無法想像的結果，太多難以解答的問題，讓她混亂不已。

「所以咁多年嚟，佢都無提過自己係Bisexual，照樣同你拍拖、結婚、生仔？」我說。

「同佢一齊前後都10年、8年，一直正正常常㗎，點會諗到佢原來都鍾意男人？就算係分開，我都無諗過係咁嘅原因，可以係性格不合，感情變淡或有小三，點會諗到係為咗『男人』！」她雙眼茫然的說。

這個答案對她來說是異常的晴天霹靂，眼前這個男人、這個家庭，不是一直好端端麼，相處多年，他行為和性取向貌似無異，怎想到他有這樣的一個秘密，同床多年，竟然一直是異夢？

「我覺得好無助，好似已經唔係自己做得好啲，就可以挽回呢段婚姻，佢鍾意男人，我係完全無得比。咁要離婚嘛，我同小朋友點算？」

原以為婚外的誘惑，只限於身邊的女人，誰會想到自己丈夫對男人亦有幻想和慾望？這點可讓她徹底的束手無策，既是無法比較，更是競爭不了。

丈夫更坦承，婚前在網上Search過「Gay husband」，想著這樣的自己在婚後該如何自處、與她相處，渡過一段「正常」的婚姻……。難怪他們之間一直若即若離似的，就像他心思沒有完全放在她身上、性事亦從不頻密。她以為是他性格被動，誰想到是他心底的秘密一直沒有宣之於口。

提起「雙性戀」，我腦海立馬浮現的是，這樣的感情會否很累？身邊那位可是會被男人或女人吸引，即兩個性別的人都有機會成為情敵？不就是時時刻刻都不能放鬆或掉以輕心麼，疲憊也！

作為這個社會中的異性戀者，是難以理解雙性戀者的心情麼，既算不上是切身的Topic，亦與自己的生活無關，畢竟異性戀始終佔著大比數，雙性戀或是同性戀者都相對屬於小眾？

人各有志，無論是喜歡異性或同性，皆是個人取向，忠於自己的心尤其重要。然而他當日選擇結婚、生子，如今決定出櫃，令一切變得甚為複雜。面對丈夫坦白「走出來」的決心，如此不可抗力的因素，結束這段婚姻是唯一的選擇吧！