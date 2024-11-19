胡亂取笑女生是「老江湖」？口不擇言詆毀對象，這種男人就該直接出局！

當我們都期待著有較好的人緣，多一些桃花，有些桃花卻是爛得讓人困擾至極！

友人近日被一名男生追求，別以為有人追都是好事，他可是瘋狂型。相約過幾次，他表現得很喜歡她，但有意還有意，他性格有些偏執，不時為小事與她爭拗，經常半吵半鬧地消磨著她耐性，後來她索性拒絕，他卻依然繼續纏擾。

關係決裂的導火線是他為人無品、無口德，自以為搞笑，卻輕言地詆毀著她。

「佢問我拍過幾次拖，我答都有4、5次，點知佢下一句就話『咁你即係老江湖啦』，呢個字喎，我真係嬲咗！」她十級不憤地說。

「用『老江湖』形容女仔？好無品呀！」我聽了也生氣。

「老江湖」這個詞，不單是指有閱歷、世故的意思，如今用在女生身上絕對是負面形容 — 指經常和不同男人上床、私生活混亂、性經驗豐富、隨便、濫交的女生……大家一Search便明白了。

以這詞語來形容女生，是以為隨口說說而已麼，如他所講，難道交過好幾名男友的女生全都是私生活不檢點的老江湖？莫名的指控是亳不尊重兼詆毀她人格！

「佢知我唔太高興，仲繼續嬉皮笑臉，話可能其他男人都覺得我係老江湖！」她甚為不悅地說。

「自己亂講野，仲拉埋其他人嚟講？宜家係中傷你呀！」學不懂尊重人的男生，真是該一腳踢他走！

這樣說的他亦不是甚麼好人，他曾有意無意地向她炫耀情史，即使面對不喜歡的女生投懷送抱，他依然照食可也，顯然人品有問題又低級的老江湖是他呀！

不知他是否腦子進水，自以為風趣幽默，還是Attention seeking，他還亳不客氣地多次重覆取笑她是老江湖，不知就裏的旁人聽了會怎麼想？直接認定她私生活混亂，這是多大的誣衊呀！

這種人嘴上說很喜歡她，要跟她在一起，卻用著恥笑、無禮、傷害的方式，完全不顧她感受和底線。是他性格有缺陷吧，只懂得透過過分的言語、行為，博取關注和回應。最可笑是他出言不遜後繼續裝沒事，死纏爛打著她，真是又渣又厚面皮！

話不能亂說，尤其是牽涉到女生名聲，私密的話題。何必跟垃圾糾纏，當他如此口沒遮攔地傷害她，既不認錯，更反指是她敏感，學不會管住自己嘴巴，尊重別人的人，實在「死不足惜」。