Sex & Love
港女講男
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

19/11/2024

胡亂取笑女生是「老江湖」？口不擇言詆毀對象，這種男人就該直接出局！

#老江湖 #情感關係 #兩性關係 #愛情 #約會 #拍拖 #Love Philosophy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　當我們都期待著有較好的人緣，多一些桃花，有些桃花卻是爛得讓人困擾至極！

 

　　友人近日被一名男生追求，別以為有人追都是好事，他可是瘋狂型。相約過幾次，他表現得很喜歡她，但有意還有意，他性格有些偏執，不時為小事與她爭拗，經常半吵半鬧地消磨著她耐性，後來她索性拒絕，他卻依然繼續纏擾。

 

　　關係決裂的導火線是他為人無品、無口德，自以為搞笑，卻輕言地詆毀著她。

 

　　「佢問我拍過幾次拖，我答都有4、5次，點知佢下一句就話『咁你即係老江湖啦』，呢個字喎，我真係嬲咗！」她十級不憤地說。

 

　　「用『老江湖』形容女仔？好無品呀！」我聽了也生氣。

 

　　「老江湖」這個詞，不單是指有閱歷、世故的意思，如今用在女生身上絕對是負面形容 — 指經常和不同男人上床、私生活混亂、性經驗豐富、隨便、濫交的女生……大家一Search便明白了。

 

　　以這詞語來形容女生，是以為隨口說說而已麼，如他所講，難道交過好幾名男友的女生全都是私生活不檢點的老江湖？莫名的指控是亳不尊重兼詆毀她人格！

 

　　「佢知我唔太高興，仲繼續嬉皮笑臉，話可能其他男人都覺得我係老江湖！」她甚為不悅地說。

 

　　「自己亂講野，仲拉埋其他人嚟講？宜家係中傷你呀！」學不懂尊重人的男生，真是該一腳踢他走！

 

　　這樣說的他亦不是甚麼好人，他曾有意無意地向她炫耀情史，即使面對不喜歡的女生投懷送抱，他依然照食可也，顯然人品有問題又低級的老江湖是他呀！

 

　　不知他是否腦子進水，自以為風趣幽默，還是Attention seeking，他還亳不客氣地多次重覆取笑她是老江湖，不知就裏的旁人聽了會怎麼想？直接認定她私生活混亂，這是多大的誣衊呀！

 

　　這種人嘴上說很喜歡她，要跟她在一起，卻用著恥笑、無禮、傷害的方式，完全不顧她感受和底線。是他性格有缺陷吧，只懂得透過過分的言語、行為，博取關注和回應。最可笑是他出言不遜後繼續裝沒事，死纏爛打著她，真是又渣又厚面皮！

 

　　話不能亂說，尤其是牽涉到女生名聲，私密的話題。何必跟垃圾糾纏，當他如此口沒遮攔地傷害她，既不認錯，更反指是她敏感，學不會管住自己嘴巴，尊重別人的人，實在「死不足惜」。 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】民主派初選案，45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等，你認為判刑是否具阻嚇作用？► 立即投票

我要回應
更多港女講男文章
You May Also Like
#老江湖 #情感關係 #兩性關係 #愛情 #約會 #拍拖 #Love Philosophy
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
名廚食譜
Fall in Fall

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk