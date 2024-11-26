對待渣男的守則：前度再次出現，絕不回收！面對曾經的背叛，別容許自己再受二次傷害

早前她面對著一個為難的決定，前度再次出現……

「佢突然之間搵返我，仲話想同我復合……。」她欲語還休的說。

「你咁都要心大心細？」我沒好氣的說。

她的這位前度曾經腳踏多船，她當時甚為傷心難過，卻一直不捨得放手。後來他與另一位女生正式一起，被傷透的她才只好離開。

「你知我始終都鍾意佢，宜家佢主動搵返我……浪子回頭嘛。」

「有第一次，隨時會有第二次，唔好太傻啦！」

聽說劈腿這回事，從來都沒有特定原因，即使正印是位大美女，小三奇貌不揚，無法與正印相比，渣男還是會照樣在外面搞三搞四，這些例子比比皆是呀。所以男人會出軌是個人性格問題，有一顆不偷腥不安樂、不受控的心！

別忘記，曾經出軌就是出軌，這個不忠的他終究是心癢身癢！那時偷食不抹嘴，現在不要臉的回來求復合，還能接受嗎？這不只是能不能的問題，是當時人願不願意吧，至少我不會。

當日她好不容易才與這糟糕的男人告別，還能不計較地與他再續前緣嗎？心軟地與他繼續，不就是讓他壯膽，知道下次還能被原諒，再次劈腿、偷食麼！

別天真的相信「浪子回頭金不換」、「錯過後才察覺自己的心意」、「最愛還是你」等瘋言瘋語的情話了，嘿，要再騙你一次，有甚麼話是說不出的！

偷食、快活過後，是很難回到專一的狀態吧。即使他誓神劈願地說以後只愛你一人，能相信嗎？以後你的日子可就慘了，只要有些許風吹草動、稍為古怪的情況，你便會立即感到不安，他態度略為遲疑、回覆較慢、暫時失去蹤影等，你即會不自由主的自行聯想，懷疑他故態復萌，背著你做壞事、與另一個女人搭上……。胡思亂想、疑神疑鬼，將會是你長期的狀態，真讓人神經兮兮。

聽說劈腿只有零次跟無限次，面對他曾經的背叛、帶來的傷痛，真的能轉頭就忘麼？偷食的男人就如已過去，沒有價值的東西，用「多餘」、「垃圾」來比擬也不為過吧，嘿！面對那個已不再起眼的前度，可別當個資源回收筒，把垃圾也回收！

別讓那個容許自己做錯事的男人，有第二次的機會再傷害你，「別跟垃圾糾纏」可是我近年常對朋友說的金句呀！