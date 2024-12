年度愛情資產負債表：檢討今年，展望將來！平衡「愛與被愛」，才是人生中最重要的資產

為自己感情管帳,今年的帳簿是正數、負數?賺了還是虧了?說的不是有幾位追求者、從他們身上得到些甚麼,作為衡量自己是否「成功」的標準,人生中的成就並不是單單以物質、金錢、追求者的數目來釐定。重要的是這年我們有沒有遇到喜歡的人、身邊有幾位是真正的愛著、關心著我們、值得珍惜的朋友和家人,支持著我們走過人生中的Up and down。讓人真正感到幸福的是能碰上對的人和合適的感情,活在溫暖和充滿愛的關係當中,能夠Give and take,體現甚麼是愛。

