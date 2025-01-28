新年是見家長的時機？計劃帶另一半出席聚會前，先要考慮這3點！

Time flies，轉眼間農曆新年將至，這個節日是讓人又愛又恨吧，既期待放年假、逗利是，但想到與親朋戚友相聚，難免會被問起近況、感情事，真讓人不知如何應對。

臨近節日，友人V剛拍拖數月的男朋友已多番暗示，想在新年時到她家拜年，目的固然是想見家長，確認關係和地位，只是她略為猶疑，不肯定是否該發展得如此快。畢竟一起不久，存在不少未知之數，在答應帶對方見家長之前，最要考慮的事便是以下3點呀！

彼此關係是否夠穩定？

開始總是美，想著既然在一起，見家長確認身份會是件好事？錯了，當拍拖不久，一時興起帶同對方見父母，怎知道會否是「開錯頭」？！關係尚未穩定，一切別言之尚早，兩人有信心能繼續走下去麼？說的不是一頭半個月，而是要考慮與對方性格是否夾得來，能否長遠地發展，至少在下年的這個時候，你認為兩人還會在一起嗎？要是答案是「可能」、「未知」，帶有一絲的猶豫，還是奉勸你慢慢觀察吧，畢竟見家長後有更多的後續。

有計劃將關係「曝光」？

關係見光，或會影響之後的發展？見家長前，先想想當下是否適合將兩人的關係公開，畢竟兩個人拍拖與見家長後的拍拖是不一樣的，兩個人在一起可以「不問世事」，開心就好，但見家長即等如將關係「曝光」，既要定時與親朋戚友見面，維持關係，亦要面對定期查問發展進度，可有心理準備能笑著招架？假如想慢慢的互相了解，專注地培養感情，不會夾雜著他人意見和評語，還是建議低調處理，待雙方都Ready了，才把關係浮面！

了解父母的要求和期待嗎？

知彼知己一定無錯，帶同情人與家人見面前，先要了解父母對伴侶的要求和期望，要是他們較著重未來女婿或新抱的學歷背景、工作體面、個人談吐、修養等，就多從對方這方面著墨，展現出他的優點。事前亦應與伴侶打底，讓他了解家人的喜好，想好相關話題和有禮的應對內容。即使他並不是個善於表達，主動與長輩交流的人，也可以稍為包裝一下，將性格「隱惡揚善」，保持誠懇的態度，做足準備才能順利過關，走前多一步。