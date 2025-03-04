作為炮友：約炮不說愛，預早定下規則，以免暈船？

這世代的性觀念較開放，大家對於與非男女朋友的人發展性關係、交個炮友，這回事已不再大驚小怪，只要你情我願，約炮都成了能說出口，開心Share的事吧？！

H一向是不拍拖的不婚主義者，別以為單身的她會寂寞，她可是忙碌地周旋在不同男伴之間，開展一段段有今天沒明天的關係。

「我唔想拍拖啫，但身體都會有慾望㗎，炮友就最乾手淨腳！」她直言。

情慾相關，最怕是約炮後暈船，為確保大家在維持固定的肉體關係下，能始於炮友，終於炮友，她都會預先定下規則。

第一條：「不與炮友接吻、拖手或擁抱」

也許有些人覺得既然已成炮友，有了深層次的肉體交流，為甚麼還定下「不接吻、不拖手、不擁抱」這些規條？炮友終究是炮友，相處只限肉搏，有需要才出現，沒需要時失蹤，是該與男、女朋友有所區分吧。在做愛以外，便不應有太多身體接觸，尤其拖手、擁抱都是很易帶有感情的行為，隨時讓人過電。為免不自覺地對對方產生了感覺，誤以為自己有能轉正的機會，影響炮友這段「單純」的關係，其他行為還是可免則免了。

第二條：「只約炮，不約會」

認清彼此的關係只以肉體來維持，所以但凡情侶間的約會行程，如看電影、吃飯、吃糖水，這些情節就不要有了。尤其面對面的時間增多，滲著約會的元素，不自覺地說著自己的私事、想法或計劃，聊天愈多，沉船機率愈大。既然大家的交流只留在床上，只為滿足情慾需要，那就別把它帶到真實的生活當中，只做愛不戀愛，謝絕肉體外的交流，以免不自覺地有了期待，萌生情意。

第三條：「彼此坦白真實的感情狀態」

儘管炮友是為了發洩情慾而存在的關係，但要穩定又神秘地發展，兩人之間還是該適當地坦白，無論是否單身、有沒有男女朋友或是其他性伴等，都不要隱瞞。開展關係時要坦然告知，定時Update彼此真實的感情狀態，這樣能讓大家更懂得適時進退，以防衍生出其他感情瓜葛，亦能了解對方有否其他炮友，為身體健康著想！有共識、有溝通，免卻了不切實際的期待和盼望，炮友終歸是炮友，別想多了。